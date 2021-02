Nach den heftigen Schneefällen haben Einwohner und Behörden alle Hände voll zu tun, um den Schnee von den Straßen zu räumen. Autofahrer, die ihre Fahrzeuge am Straßenrand geparkt hatten, mussten diese erst einmal finden und vom Schnee befreien. Dann war noch fraglich, ob sie aus der Parklücke kamen. Vielerorts war Muskelkraft gefragt, musste der Pkw aus der Parklücke geschoben werden. Nach wie vor unterstützen Landwirte mit ihren Treckern den städtischen Baubetriebshof beim Räumen der Straßen. Der Schnee wird abgefahren und am Lohwall abgeladen. Fast im Minutentakt rückten die Trecker am Dienstag mit der weißen Schneelast an. Was des einen Leid, ist des anderen Freud: Kinder holten ihre Schlitten raus und ließen sich von Mama oder Papa durch die verschneite Winterlandschaft ziehen. Warendorf ein Wintermärchen. Der strahlende Sonnenschein und der in Parks und am Lohwall festgefrorene Schnee waren wahre Glücksquellen für Familien mit Kindern. Mit Schlitten, Plastikschalen und sogar auf Müllsäcken rodelten viele die kleinen Hügel hinunter.