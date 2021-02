Nachdem zunächst die Hauptverkehrsflächen weitgehend vom Schnee geräumt worden sind, arbeitet sich der Winterdienst der Stadt jetzt nach und nach in die Anliegerstraßen vor – wenn die Fahrbahnen mit städtischen Räumfahrzeugen geräumt werden können.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs und weitere beauftragte Unternehmen leisten das Menschenmögliche, um die Schneemassen in den Griff zu bekommen“, lobt Bürgermeister Peter Horstmann die Einsatzkräfte.

Priorität habe dabei, die Fahrbahnen frei zu bekommen, betont Baudirektor Peter Pesch. Leider sei es unvermeidbar, dass durch das Freischieben der Verkehrsflächen der Schnee am Straßenrand angehäuft wird. Bei den Gehwegen und Einfahrten sei die Stadt weiter auf die tatkräftige Mitwirkung der Bürger angewiesen.

Stadt wirbt um Geduld und dankt Helfern

Die Müllabfuhr kann in dieser Woche aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Bis einschließlich Mittwoch wurde sie bereits abgesagt. Auch die Sperrmüllabfuhr entfällt in dieser Woche. Der Wertstoffhof bleibt am Freitag und Samstag geschlossen. Die Wochenmärkte in Warendorf fallen am Freitag und Samstag aus, ebenso wie der Markt am Donnerstag in Freckenhorst.

Insgesamt bestehe auch in den nächsten Tagen die Gefahr durch Glatteisbildung bei überfrierender Nässe. Außerdem warnt die Stadt vor Dachlawinen oder her-abfallenden Eiszapfen.

Die Stadtwerke melden bislang keine besonderen Vorkommnisse, schreibt die Stadt. Etwaige Probleme können über die folgenden Störnummern gemeldet werden: Stromstörung: 0800 / 0 25 81 01, Gas-, Wasser- oder Wärmestörung 0800 / 0 25 81 02, Straßenbeleuchtungsstörung: 0 25 81 / 63 60 34 50.