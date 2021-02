Viel Mitgefühl erntet Petra Kirscht in den sozialen Netzwerken. Viele Warendorfer zeigen sich mit der Besitzerin des Bahnhofskiosks solidarisch. „Petra ist mehr als eine Kioskbetreiberin. Sie ist „Mutter“ vieler Bus- und Taxifahrer und vieler anderer Warendorfer. Sie gehört zu Warendorf wie das DOKR . Petra und ihr Team haben so viel Herz und Leidenschaft für ihre Kundschaft; gebt ihnen endlich ein Zuhause!,“ schreibt Dirk Ackermann in der Facebook-Gruppe „Du bist Warendorfer, wenn...“ Petra Kirscht arbeitet seit 24 Jahren in einem Container mit Dixi-Klo. In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses war sie aufgestanden und hatte eine flammende Rede gehalten: „Darf ich nach 24 Jahren nicht mal nach einer endgültigen Lösung fragen? 24 Jahre Provisorium sind genug!“

Wie berichtet, sucht Petra Kirscht eine dauerhafte Lösung und hat der Stadt im Rahmen der Erweiterung der Radstation auf dem städtischen Bahnhofsgelände ein Konzept vorgelegt. Und es ist Bewegung in die Sache gekommen. Es gibt die Option, dass sie vielleicht eine Fläche pachten könnte.

„Eine akzeptable Lösung ist seit Jahren überfällig“, findet Alwin Wiggering und schreibt dies in der Warendorfer Facebookgruppe. Und Özlem erinnert sich an die Zeiten, „in denen ich für meine Eltern dort die Zeitung geholt habe und gar nicht sagen musste, was ich möchte...“

„Unglaublich“ findet Maike, „dass nach all den Jahren dafür immer noch keine Lösung/Gelder übrig waren. Petra gehört seit Jahren zum Inventar. Es war doch von Anfang an klar, dass dies keine Dauerlösung sein konnte.