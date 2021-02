Unter der Last des Schnees eingestürzt ist am Montag das Dach einer alten, rund 2500 Quadratmeter großen Lagerhalle der Niehoff Sitzmöbel GmbH am Groneweg. Ein Einsturz mit Ansage gewissermaßen. „Von Sonntag auf Montag hatten wir hier einen Feuerwehreinsatz wegen einer gerissenen Sprinklerleitung“, erzählt Niehoff-Geschäftsführer Bernd-Theo Niehoff. „Da hat sich schon gezeigt, dass ein Dachträger sehr stark durchgebogen war.“ Vorsorglich war die Halle, in der Ware lagerte, daher gesperrt worden. Am Montag stürzte dann ein Drittel der Dachfläche ein. Auch der Rest sei einsturzgefährdet, berichtete Niehoff im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zur Schadenshöhe konnte der Unternehmer am Dienstag keine Angaben machen. Die Versicherung sei eingeschaltet. Mehr als der finanzielle Verlust beschäftigten Niehoff organisatorische Probleme: „Das bringt uns alle Abläufe total durcheinander.“ Angesichts der Minustemperaturen gehe es nun außerdem darum, die Wasserleitungen und Sprinkleranlagen vor dem Einfrieren zu schützen.

Bernd-Theo Niehoff hat eine Drohne über das Firmengelände und das Areal zwischen Groneweg und Everswinkeler Straße fliegen lassen. Dabei meint er an einem weiteren Hallenschiff Risse entdeckt zu haben. Die Dächer des neuen Hochregallagers wie auch die Dächer der Lagerhallen an der Schlosserstraße seien aber in Ordnung. Eingestürzt dagegen sei wohl auch ein Hallendach auf dem alten Tacke-Gelände.

Zu einem Schaden durch die Schneelast war es am Dach einer Lagerhalle der Firma Sanitop-Wingenroth in Warendorf gekommen. Der Zutritt zur Halle wurde vorsichtshalber gesperrt, der Lagerbetrieb eingestellt. Ein Statiker ist eingeschaltet.

Auch für die Drogerie Rossmann in der Innenstadt hatte die Feuerwehr am Montag ein Zutrittsverbot ausgesprochen. Die Filiale bliebt geschlossen. Die Besitzer wurden aufgefordert, den Schnee von den Dächern wegräumen zu lassen, wie die Leitstelle der Feuerwehr mitteilte.

Einen weiteren Einsatz hatten die Blauröcke in Freckenhorst: Dort drückten Schneemassen das Dach einer Biogasanlage ein.