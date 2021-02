„Gelbe Tonne ist nur eine Scheinlösung“

„Acht Säcke sollen hineinpassen? Ich habe heute einen geleert.“ Inge Seelige hat gehörige Zweifel am angeblichen Fassungsvermögen der gerade in Warendorf ausgelieferten Gelben Tonnen, die sie ohnehin kritisch sieht. Es flögen zwar keine Gelben Säcke mehr in der Gegend herum, räumt sie ein, dennoch sei die Gelbe Tonne nur eine „Scheinlösung“. Zur Müllvermeidung führe sie jedenfalls nicht, ist die Warendorferin überzeugt.

Schuld daran trägt in ihren Augen die Politik. „Der Verbraucher hat doch kaum eine Chance, plastikfrei einzukaufen“, verweist sie auf in Plastik eingeschweißte Äpfel, Tomaten oder Bananen. Die derart verpackten Waren seien in zweifacher Hinsicht teurer als unverpackte Produkte. Einerseits müsse der Kunde tiefer ins Portemonnaie greifen, andererseits komme die Plastikverpackung die Umwelt teuer zu stehen, denn nur 15 Prozent des Verpackungsmaterials ließen sich recyceln. Als sie den Betreiber eines Supermarktes auf die Problematik angesprochen habe, habe dieser erklärt, machtlos zu sein. Die Ware werde so geliefert.

Die Politik müsse Handel und Industrie stärker in die

Pflicht nehmen, findet Seelige, die sich im Vorstand der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Warendorf engagiert. Diese hatte vor drei Jahren, gemeinsam mit den „Plastikpiraten“ des Mariengymnasiums, eine Ausstellung der Umweltschutzorganisation „VAMOS“ aus Münster“ nach Warendorf geholt, die zeigen sollte, wie Plastikmüll vermieden und Warendorf „fairer“ werden kann.

Die Ausstellung in der Sparkasse Münsterland Ost hatte den Besuchern unter anderem vor Augen geführt, dass in den Meeren Mikroplastik in einer Größe von halb Europa schwimmt, das die Ozeane vernichtet und aufgrund seiner langen Lebensdauer möglicherweise sogar die Menschheit überlebt.

Seelige verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie der Umweltorganisation WWF (World Wide Fund for Nature), wonach jeder Mensch weltweit durchschnittlich bis zu fünf Gramm Mikroplastik pro Woche aufnimmt. Das entspreche etwa dem Gewicht einer Kreditkarte.

Inge Seelige möchte sich nicht damit abfinden und übt sich, wo immer es möglich ist, in Plastik-Verzicht. Obst und Gemüse kaufe sie grundsätzlich nur auf dem Markt, erzählt sie.

Beim Kauf von Fleisch und Wurst weise sie an der Theke im Supermarkt darauf hin, dass sie die Plastikfolien, die einzelne Fleisch- oder Wurstscheiben voneinander trennen sollen, nicht möchte.

Anstelle von Frischhaltefolien nutzt die pensionierte Lehrerin Bienenwachs-Tücher. Sie kauft Holz- statt Kunststoff-Zahnbürsten, Haarseifen anstelle Mikroplastik enthaltender Shampoos, und sie schwört auf ein selbst gemachtes Peeling für die Haut aus Olivenöl und Kaffeesatz.

Da sie gerne strickt, fertigt sie eigene Spültücher aus Baumwolle und aus Baumwoll-Resten Abschmink-Läppchen. Weil auch Waschmittel Mikroplastik enthalten, hat Seelige das Waschen erheblich reduziert, indem sie schon beim Einkauf darauf achtet, hochwertige Kleidungsstücke aus Naturfasern wie Baumwolle und Wolle zu kaufen.