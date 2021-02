Die weiße Pracht bleibt uns noch länger erhalten, denn eine Kaltfront zieht übers Land. Können Sie die weiße Pracht genießen – trotz Corona-Pandemie? Oder haben Sie Probleme, aufgrund von Schnee und Eis zur Arbeit zu kommen? Haben Sie die Schneemassen vor Ihrer Haustür im Bild festgehalten? An vielen Orten hat der Schnee der Landschaft ein wunderschönes weißes Kleid verpasst. Bei Ihnen auch? Malerische Landschaften und liebenswerte Details. Die schönsten Fotos vom Schnee in Warendorf wollen wir zeigen. Gegen Sie bitte mit an, wer das Foto gemacht hat und wo es aufgenommen wurde. Schicken Sie uns Ihre Winterbilder per E-Mail an redaktion.war@wn.de. Die Schnappschüsse werden dann in einer Bildergalerie veröffentlicht.