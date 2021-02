Die Vorfreude mag groß sein: Schlittschuhlaufen etwa auf dem Emssee könnte bei den anhaltenden Minustemperaturen schon bald möglich sein. „Das ist nicht im Interesse der Stadt“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung der Stadt Warendorf weist darauf hin, dass beim Betreten von Eisflächen ein erhebliches Risiko bestehen könnte.

Das Gässchen ist gesperrt – Dachlawinen könnten herabstürzen. Foto: Joachim Edler

Das vorhandene Eis auf den hiesigen Gewässern kann an verschiedenen Stellen durchaus noch sehr dünn und nicht begehbar sein. Gerade wenn Teile von Wasserflächen mit Schnee bedeckt seien, könnte die angenommene Sicherheit trügerisch sein.

„Das Betreten erfolgt immer auf eigene Gefahr, weil die Behörde wie in den Vorjahren grundsätzlich keine Eisflächen zum Betreten freigibt. Da nicht garantiert werden kann, dass die Eisflächen in Warendorf ausreichend dick sind, wird vor dem Betreten der Flächen dringend gewarnt“, schreibt die Stadt. Bei einem möglichen Einbruch ins Eis ist sofort sehr schnelle Hilfe erforderlich. Für den Fall der Fälle hat der Baubetriebshof der Stadt Warendorf an den Ufern des Emssees einige Rettungsleitern bereit gelegt – vorsorglich. Diese Leitern können als „Brücken“ benutzt werden, um einer eingebrochenen Person zu helfen. Sehr wichtig sei aber auch, dass schnellstens ärztliche Hilfe erfolge, da bei diesen Temperaturen und bei einem Einbruch in das eisige Wasser die Gefahr einer raschen Unterkühlung bestehe. „Es sollte deshalb unverzüglich mit der Notfallnummer 112 Hilfe herbeigeholt werden“, informiert die Stadt. Und nicht nur der Emssee steht aktuell im Fokus, wenn es um das Thema Eisflächen geht. Auch auf den Weihern oder rund um die Ems gelegenen Kolk-Teichen sowie auch auf dem stillgelegten Ems-Arm zieht langsam aber sicher eine Eisschicht von den Randflächen her auf. Diese ist obendrein auch noch schwer einzuschätzen, weil sie zum Teil schneebedeckt ist. Deshalb gilt auch für diese Eisflächen derzeit höchste Vorsicht, Schlittschuh-Fans sollten sich gedulden. Gefahren gehen derzeit aber nicht nur von Eisflächen aus, auch die Dächer werden zum Problem; die Stadt reagiert mit der Sperrung einzelner Straßen, darunter das Marktsträßchen.