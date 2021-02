Karnevalisten suchen neue Heimat

Die Nachricht trifft die Warendorfer Karnevalsgesellschaft ebenso wie den Tennisverein und die Abiturienten in spe, die noch von Abibällen in der Kreienbaum Sports- und Eventhalle träumten. Nach dem 18. April wird der Betrieb in der Veranstaltungshalle an der Splieterstraße eingestellt. Dies gilt auch für die „Partykneipe Q“. Eine Prinzenproklamation mit bis zu 1000 Gästen wird es in der Veranstaltungshalle nicht mehr geben. Ebenso findet dort künftig kein Tennisspiel mehr statt.

Hintergrund sind betriebswirtschaftliche Gründe. Kreienbaum Holz erweitert den Standort und wird die Halle künftig als Produktionsstätte für Holzrahmen- und Modulbauten nutzen. Dafür muss die Tennishalle umgebaut werden. Ein entsprechender Antrag auf Nutzungsänderung ist bei der Stadt gestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die Markus Hinnüber als einer von vier Inhabern der Veranstaltungshalle am Mittwoch bekanntgab. „Die Entscheidung gegen Sport und Veranstaltung schmerzt, aber sie ist als Investition für die Zukunft ein wichtiger Schritt, der langfristig den Produktionsstandort Warendorf und damit Arbeitsplätze sichert.“

Die schwerste Entscheidung sei für ihn persönlich gewesen, die Warendorfer Karnevalsgesellschaft darüber zu informieren. Das war bereits im Dezember passiert. „Als Ehrenpräsident der WaKaGe habe ich Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh natürlich jegliche Unterstützung für die Ausrichtung der Prinzenproklamation zugesagt.“ Die Diskussion um eine Stadthalle oder Mehrzweckhalle in der Kreisstadt Warendorf ist damit wieder neu entfacht.

„Mal eben eine Halle für 1000 Gäste in Abendgarderobe im Januar zu finden, wird eine Herausforderung sein“, gesteht der WakaGe-Präsident. „Diese Baustelle habe ich mir nicht gewünscht. Jetzt ist es Fakt und wir werden eine Lösung finden.“ Spekulationen über Ausweichmöglichkeiten (Reithalle, Turnhalle, Nachbargemeinden) gebe es viele, doch will Schulze-Zumloh dem Senat nicht vorweggreifen, der in Kürze zu einer außerordentlichen Videokonferenz zusammenkommt.

Zur Erinnerung: Bevor die Narren für ihre Prinzenproklamation in die extra dafür umgebaute Tennishalle einzogen, feierten sie in der Turnhalle des ehemaligen Augustin-Wibbelt-Gymnasium. Noch früher war der Bürgerhof ihr zu Hause. Die Turnhalle gibt es zwar noch, aber den Bürgerhof nicht mehr. „Einen Plan B, den wir aus der Schublade ziehen können, haben wir nicht“, so der WaKaGe-Präsident.

Deshalb stecken wir Karnevalisten den Kopf aber nicht in den Sand.“ Schulze-Zumloh macht keinen Hehl daraus, dass durch diese Situation ganz deutlich wird: „Die Kreisstadt Warendorf hat ein Vakuum. Es fehlt eine Mehrzweckhalle, wo auch immer diese stehen kann, vielleicht auf der zu noch zu entwickelnden Emsinsel. Der Wunsch ist da. Es muss ja keine Elbphilharmonie sein.“ Schulze Zumloh ist nicht nur Karnevalist, sondern in erster Linie Landwirt. Und die seien besonders flexibel beim Finden von Lösungen, lacht der WaKaGe-Präsident und fügt hinzu: „Wir schaffen das.“

Seit mehr als 40 Jahren ist die Tennishalle an der Splieterstraße ein Teil von Warendorf. Seit 2008 wurden Feste und Veranstaltungen wie die Prinzenproklamation dort gefeiert. „Insbesondere wegen dieser positiven Momente ist uns der Schritt sehr schwer gefallen“, betont Markus Hinnüber und bedankt sich an dieser Stelle bei Familie Urban (Partykneipe Q), die sich um die Tennisspieler gekümmert hat. Der Dank geht auch an Maria Perlewitz, die für die Organisation des Tennisbetriebs verantwortlich war. Und auch mit Markus Vedder (Premium Event) habe die Veranstaltungshalle einen starken Partner gehabt. Gemeinsam mit dem Tennisverein und dem Karnevalsverein arbeite man an Lösungen für die Zukunft, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Wir wurden bereits im Vorfeld über diese Entwicklung informiert“, sagt der Vorsitzende des Tennisvereins Warendorf, Lutz Trüschler . Tatsächlich sei der Tennisverein von dieser neuer Entwicklung betroffen, denn die Tennisschule hält dort an zwei Nachmittagen ihren Trainingsbetrieb ab. Außerdem wird die Tennishalle auch von einigen Vereinsmitgliedern genutzt. „Es ist nämlich nicht mehr ganz so einfach, spontan mal einen freien Tennisplatz für ein Spiel zu erhalten.“

Das Corona-Jahr 2020 habe im Tennis-Verein stets für gut gefüllte Plätze gesorgt und auch für interessierten Nachwuchs, freut sich Trüschler. „Gerade im Sommer war ja im Tennis vieles möglich, und unser Sport entpuppte sich als vereinbar mit den Anforderungen der Corona-Pandemie.“ Engpässe, die im Hallenbetrieb im Herbst aufgetreten, habe der Verein durch das Trainingsangebot in der Kreienbaum Halle gut ausgleichen können. Nicht erst jetzt gebe es Überlegung, die Kapazitäten an Hallentennisplätzen auf dem vereinseigenen Gelände auszuweiten. „Wir sind derzeit im Gespräch. Mit einem vierten Hallenplatz hätten wir die Möglichkeit, eigene Turniere zu veranstalten“, erläutert Lutz Trüschler. Zumindest in der Theorie (je nach Corona-Entwicklung) könne in der Kreienbaumhalle aber die Wintersaison bis zum 18. April noch gespielt werden.