„Stadthalle diskutieren und prüfen“

Die Diskussion ist nicht neu, bekommt aber mit der Nachricht, dass die Kreienbaum Sports- und Eventhalle künftig für Großveranstaltungen in Warendorf nicht mehr zur Verfügung steht, eine unerwartete Dynamik. Der Druck auf die Stadt wird größer. Wo finden künftig Großveranstaltungen wie die Warendorfer Prinzenproklamation mit bis zu 1000 Gästen statt? Braucht Warendorf eine Stadthalle oder eine Mehrzweckhalle? Das fragten die Westfälischen Nachrichten die heimischen Fraktionen, nachdem bereits am Mittwoch Hermann-Josef Schulze Zumloh, Präsident der Warendorfer Karnevalsgesellschaft, und unmittelbar von der Einstellung des Veranstaltungsbetriebs betroffen, gegenüber unserer Zeitung von einem „Vakuum“ für die Kreisstadt spricht.

„Als CDU-Ratsfraktion bedauern wir natürlich, dass die Kreienbaum Sports- und Eventhalle künftig nicht mehr für Veranstaltungen wie die Prinzenproklamation, Abi-Bälle oder sonstige Großveranstaltungen zur Verfügung steht“, antwortet CDU-Pressesprecher Stephan Ohlmeier. Wohl jeder Warendorfer habe in der Halle die eine oder andere schöne Stunde erlebt und werde diese Lokalität in positiver Erinnerung behalten. Die Nachricht habe die CDU überrascht. Deshalb möchte sie das Thema zunächst in Ruhe in einer Fraktionssitzung diskutieren und versuchen, Lösungsideen zu entwickeln, wie Veranstaltungen in der Größe der PriPro oder von Abi-Bällen weiterhin stattfinden können.

In der FDP-Fraktion habe man die Nachricht noch am selben Abend per WhatsApp diskutiert. „Die Politik muss jetzt einen Prüfauftrag für den Bau einer Mehrzweckhalle samt Kosten und Betreiberkonzept an die Verwaltung stellen“, fasst Heiner Kamp, FDP-Ortsvereinsvorsitzender, das Diskussionsergebnis zusammen. Er persönlich könne sich eine Mehrzweckhalle für verschiedene Veranstaltungen, teilbar und mit Tribüne, sehr gut für Warendorf vorstellen. „Es kann aber auch sein, dass am Ende eine Null-Lösung steht. Und die Frage: Ist es den Warendorfern das wert? Die Stadt sollte jedenfalls alle Möglichkeiten ausloten, gegebenenfalls einen Sponsor oder Namensgeber mit ins Boot holen. Und was die Kosten angeht, könne sich die FDP vorstellen, dass die Stadt – wie bei den Bädern auch – eine Stadthalle bezuschusst. Zu prüfen sei auch, so Kamp, in wieweit vorhandene Turnhallen oder Gebäude für eine Mehrzweckhalle umgebaut werden können. „Die Politik kann kein fertiges Konzept aus der Schublade ziehen. Wir dürfen aber die Hände nicht in den Schoss legen, damit in Warendorf weiter Großveranstaltungen stattfinden.“

Das sieht auch Paolo da Silva, Sprecher der Fraktion Die Linken/Die Partei, so. „Eine multifunktionale Halle in zentraler Lage wäre wünschenswert und die Emsinsel wäre ein perfekter Platz für einen Ort der Begegnung für Vereine, Bürger, lokale Wirtschaft und Touristen. Wenn der Betrieb einer Halle sich aber privatwirtschaftlich nicht darstellen lässt, dann wird der Rat der Stadt entscheiden müssen, ob eine Tochter der Stadt die Bewirtschaftung und Kosten auf Dauer übernehmen will.“ Da Silvas persönliche Meinung: „Ich bin nicht der große Konzertgänger. Nur für Abibälle und eine Prinzenproklamation im Jahr eine Mehrzweckhalle zu bauen, sollte gut überlegt sein.“ Persönlich könne er damit leben, wenn man vorhandene Gebäude nutze und diese je nach Veranstaltungsgröße um Vorzelte erweitere. Blöd würde er finden, wenn man für Warendorfer Abi-Bälle extra auf die Stadthalle in Hiltrup ausweichen müsste.

Die FWG-Fraktion sieht ihren Antrag vom August vergangenen Jahres bestätigt: Das sei kein Wahlkampfgetöse gewesen, betont Sprecher André Wenning. „Ziel unseres Antrags ist es, dass Warendorf endlich wieder eine Stadt- und Veranstaltungshalle bekommt. Es ist nicht länger hinzunehmen, ja sogar blamabel, dass man als Kreisstadt für größere Veranstaltungen ausweichen muss.“

Die FWG sagt auch gleich, wo sie sich eine Stadthalle vorstellen könnte: „Hinter Aventus im Gewerbegebiet an der Waterstroate oder in Verlängerung des Mielewerkes. An beiden Standorten gibt es kaum oder gar keine Wohnbebauung, so dass Lärmbelästigung kein Thema ist.“

Grünen-Fraktionschefin Jessica Wessels findet: „Für eine Stadthalle brauchen wir ein gutes und vor allem finanziell untermauertes Konzept, um das Wagnis einzugehen.“ Sie erinnert an den Bürgerhof. „Das war damals denkbar schlecht gelaufen.“ Ob Warendorf eine Stadthalle braucht oder nicht, müsste in der Politik und öffentlich diskutiert werden.

Für die SPD-Fraktion komme die Nachricht sehr überraschend und stelle die aktuellen Nutzer vor eine ganz neue Situation. SPD-Fraktionschefin Andrea Kleene-Erke: „Wir werden dieses Thema zum TOP bei unserer Fraktionssitzung machen und lösungsorientierte Vorgehen abstimmen.“