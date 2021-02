Vorfreude auf lautes „Helau“ 2022

Mit der neuen Session kürte die Warendorfer Karnevalsgesellschaft (WaKaGe) auch eine neue Annemarie . Beatrice Hoffmann ist gebürtige Warendorferin, 30 Jahre jung und mit Leib und Seele Lehrerin. Ihr Herz schlägt für die Fächer Geschichte und Evangelische Religion – und natürlich für den Karneval . In Uniform nahm sich die Annemarie Zeit, im Laden ihres Vaters, Musik Hoffmann, einige Fragen von WN-Mitarbeiterin Rebecca Lek zu beantworten. Mit Temperament begrüßt sie gleich zu Beginn die Leser: „Hallo liebe Warendorfer. Ich bin eure neue Annemarie!“

Wie bist Du zum Karneval gekommen?

Beatrice Hoffmann: Als ich etwa neun Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir an Karneval auf den Marktplatz gegangen. Dort habe ich zum ersten Mal die Hüpfer tanzen gesehen und war sofort Feuer und Flamme. Mein Vater nahm alles Weitere in die Hand und organisierte mit den Trainerinnen ein Probetraining, allerdings bei den Flöckchen. Der Rest ist Geschichte.

Du schaust auf 20 Jahre WaKaGe zurück. Mittlerweile bist Du selbst Trainerin bei den Hüpfern. Ist diese Funktion überhaupt mit der Annemarie vereinbar?

Beatrice Hoffmann: Ich habe mit Diana Dunker einfach eine tolle Cotrainerin, die das Amt der Annemarie sofort unterstützt hat und mir den Rückhalt gab, den ich brauchte, um ja zu sagen. Die richtig intensive Trainingsphase fällt auch nicht in die Sessionszeit, sondern findet vorher statt. Ich freue mich auch darauf, wenn Karneval wieder möglich ist, meine Hüpfer aus einer anderen Perspektive wahrnehmen zu können.

Wie haben Deine Hüpfer denn darauf reagiert, als sie erfuhren, dass du die neue Annemarie verkörperst?

Beatrice Hoffmann: Die Mädels waren und sind sehr stolz. Ich habe sowohl von ihnen als auch von den Eltern Zuspruch erhalten. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Wir haben ein tolles Team mit den Tänzerinnen und den Hüpfereltern.

Wie wird man denn eigentlich zur Annemarie?

Ihre Hüpfer sieht Beatrice Hoffmann derzeit nur digital. Tanzen geht aber auch am Bildschirm. Foto: Rebecca Lek

Beatrice Hoffmann: Also man macht sich nicht selber dazu oder bewirbt sich auf diesen Posten. Es ist das Recht des Kommandeurs der Prinzengarde, eine neue Annemarie auszuwählen. So hat man mich schon im letzten Jahr zur Prinzenproklamation gefragt, ob ich das Amt übernehmen möchte. Ich habe mich in dem Moment sehr geehrt gefühlt!

Wie wäre die Amtseinführung ohne Corona gewesen?

Beatrice Hoffmann: Im klassischem Sinne hätte es mit der aktiven und passiven Prinzengarde eine Einkleidung gegeben. Da hätte mich die eine oder andere Aufgabe erwartet. Im Karneval muss man halt einfach spontan sein. Mir wurde bereits nahegelegt, mich intensiv mit der Warendorfer Geschichte auseinander zu setzen. Die Geschichte unserer schönen Stadt ist allerdings recht umfangreich, so dass ich jetzt etwas zusätzliche Zeit gewonnen habe.

Wie fühlt es sich für Dich an, die Annemarie zu verkörpern?

Beatrice Hoffmann: Zum einen hat es die Liebe zum Verein verstärkt. Die meisten Männer aus der Prinzengarde kenne ich noch mit der blauen Uniform der Juka. Es sind Freunde und Wegbegleiter. Trotz der neuen Uniform fühlte sich daher alles sehr vertraut an. Nach so vielen Jahren im Verein ist das wie eine persönliche Krönung, denn die Annemarie ist das höchste Amt, das eine Frau im Karneval bekleiden kann. Zum anderen hat man natürlich viele neue Termine dazubekommen. Ich freue mich jetzt schon auf jede Begegnung im Karneval und hoffe, den Menschen an der Seite des Prinzen zukünftig viel Freude schenken zu können. Gerade nach Corona brauchen wir das glaube ich alle mehr denn je.

Neben dem Fototermin ist heute Dein erster Termin in Uniform. Wie geht es Dir?

Beatrice Hoffmann: Ich fühle mich hervorragend und möchte die Uniform gar nicht mehr ausziehen. Von meiner Seite aus könnten wir jetzt zusammen losziehen!

Deine erste Session ist ausgefallen. Wie fühlst Du Dich damit?

Beatrice Hoffmann: Ich bin sehr traurig. Am Tag der PriPro musste ich auch ein paar Tränchen lassen und von meiner Familie getröstet werden. Doch mit dem Best-of konnte die WaKaGe ein wenig Karnevalsfeeling verbreiten. Zudem bekamen alle ehemaligen Annemaries sowie ich als amtierende einen neuen Orden, was ein Gefühl der Verbundenheit schuf, auch wenn wir uns alle gerade nicht sehen dürfen.

Was wünscht Du Dir für die kommende Session?

Beatrice Hoffmann: Wünschen darf man sich ja alles und die Hoffnung stirbt zuletzt. Liebe Warendorfer, ich hoffe, dass wir 2022 gemeinsam Karneval feiern dürfen. Ich möchte mit euch singen, schunkeln, tanzen und klatschen. Ich freue mich auf einen Rosenmontagsumzug und auf ein gemeinsames lautes „Helau“. Denn wir versuchen, mit Karneval nicht nur im klassischem Sinne die bösen Geister zu vertreiben, sondern 2022 auch Corona endlich mal aus unseren Gedanken zu schieben. In diesem Sinne: Bleiben Sie jeck!