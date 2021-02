Warendorf -

Mit Hilfe einer Drohne war das Kirchturmdach von St. Laurentius am Donnerstag überflogen worden. Die so gemachten Fotos zeigten das ganze Ausmaß der Schneelast. Vorsichtshalber ist die Kirche gesperrt worden, die Vorabendmesse am Samstag findet in der Marienkirche statt.