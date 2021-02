„Kinder und Jugendliche sind die Verlierer der Krise, und die Interessensvertreter der Kids – auch wir – sind unheimlich ruhig“, stellt Mindful-Geschäftsführer Oliver Bokelmann selbstkritisch fest. Jugendliche in der Sturm- und Drangphase müssten sich ausprobieren und in Kontakt mit Gleichaltrigen treten, Selbstbewusstsein entwickeln, immer mit der Frage im Hintergrund „Wer bin ich und wer will ich sein“. Doch die Orte, an denen sie auf Gleichgesinnte treffen könnten, sind ihnen im Moment verwehrt: Schule, Vereine, Sport, all das findet seit fast einem Jahr gar nicht oder nur noch sehr unregelmäßig statt. „Bildung ist mehr als Schule“, zitiert Bokelmann eine These der Jugendarbeit und bedauert: „Doch unser ganzer Schwerpunkt liegt nur auf Schule, darüber wird überwiegend diskutiert.“ Außerschulische Räume wie Freundeskreis, Vereine, Jugendzentren, Messdiener- und Pfadfindergruppen, Räume, in denen Kinder und Jugendliche ihre Wirkung auf andere testen und ihre Selbstwirksamkeit erproben können, indem sie erfahren, wie sie schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen können, sind seit Monaten verschlossen.