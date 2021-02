Die Durststrecke ist lang

Nicht nur der Karneval steht vor einer geplatzten Session. Auch die Schützenvereine gehen im Corona-Jahr leer aus. Feierlichkeiten mussten aufgrund der Corona-Schutzverordnung abgesagt werden, ob 2021 überhaupt ein Vogel geschossen wird, ist noch fraglich. Eine Großzahl der Schützenfeste steht im Sommer an, sodass zumindest kleinere Feierlichkeiten denkbar wären. Sollte wirklich nichts möglich sein, bleiben die amtierenden Schützenkönige das dritte Jahr in Amt und Würden.

Die meisten Vereine setzen ihre Hoffnungen in den Impfstoff. „Für 2021 beginnen die Schützenfestvorbereitungen in Kürze und es bleibt abzuwarten, welche Aktionen realisiert werden können“, meint Matthias Kraemer, erster Vorsitzender des Neuwarendorfer Schützenvereins, wo Ende Juni das Schützenfest ansteht.

Auf besonders heißen Kohlen sitzt der Schützenverein Hinter den drei Brücken. Er würde in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern. „Sollten wir auch in diesem Jahr auf das Schützenfest verzichten müssen, werden wir unsere Jubiläumsfeier auf jeden Fall nachholen“, verspricht Geschäftsführer Sven Wendel seinen Schützen. Denn eine virtuelle Alternative planen sie nicht. „Das Schützenwesen lebt von der Geselligkeit“, erklärt Wendel die Beweggründe für diese Entscheidung. Die Schützengesellschaft Eintracht geht nicht davon aus, dass für sie ein Schützenfest in diesem Jahr möglich ist. „Unser Fest ist bereits Pfingsten. Angesichts der derzeitigen Lage wird eine Feier in dem Rahmen noch nicht erlaubt sein. Eine Genehmigung würden wir nie bekommen“, zeigt sich der erste Vorsitzende Thomas Kirscht traurig. Gleichzeitig versteht er diese Entscheidungen und erhält von den Mitgliedern des Vereins Rückendeckung. „Es fließt Alkohol, es wird getanzt, und es ist gesellig. Natürlich ist das nicht im Sinne der Pandemiebekämpfung.“ Stattdessen möchte die Eintracht im Oktober, sofern dies erlaubt ist, die traditionelle Herbstfeier größer gestalten.

Entwicklung ist abzuwägen

Andere Schützenvereine möchten nicht gänzlich auf das Schützenfest verzichten. „Im März kommt der Vorstand zusammen, um die Entwicklung der Pandemie weiter abzuwägen. Sollte das Schützenfest in der gewohnten Form noch nicht durchführbar sein, werden wir wieder überlegen, in abgespeckter Form oder digital zu feiern“, beschreibt Gerd Leve als Präses der Bürgerschützen die Planungen für dieses Jahr.

Um den Zusammenhalt zu stärken und die Kameraden bei der Stange zu halten, haben sich die Vereine unterschiedliche Aktionen überlegt. „Wir haben unseren Mitgliedern zum Schützenfesttermin eine Grußkarte geschickt, und zu Weihnachten gab es eine Kleinigkeit“, erzählt Bernhard Grundmeier vom Schützenverein Ostbezirk. Die Neuwarendorfer Schützen gingen digital in die Vollen. Videobotschaften und Bildergrüße vom Vorstand sowie von der Throngesellschaft gingen via Newsletter und Mail herum. Die Dreibrückenschützen ließen es sich zudem nicht nehmen, trotz ausgefallenem Schützenfest das Seniorenzentrum Eichenhof zu besuchen. Traditionell erfolgt jedes Jahr dort ein Besuch im Rahmen des Schützenzuges. „Um den Senioren doch etwas bieten zu können, kam uns die Idee, wenigstens ein kleines Konzert zu organisieren. Die Stadtkapelle Warendorf konnte schnell für die Idee gewonnen werden“, beschreibt der Geschäftsführer der Dreibrücken-Schützen die Aktion. Unter Corona-Auflagen konnte dann gemeinsam bei schönem Wetter im Garten der Einrichtung gespielt werden.

Zusammenhalt mit Ideen und Überraschungen fördern

„Mit weiteren Ideen und Überraschungen werden wir den Zusammenhalt unseres Vereins weiter fördern“, macht Leve seinen Schützenkollegen Hoffnung. Denn auch wenn das Schützenfest der Höhepunkt für die Vereine ist, macht das Vereinsleben sehr viel mehr aus. „Unsere unterschiedlichen Formationen pflegen normalerweise ein sehr aktives Vereinsleben mit Versammlungen, Sommerfesten und ähnlichem. Das musste alles ersatzlos ausfallen“, beschreibt Wendel den Rahmen bei den Dreibrückenschützen. Insgesamt haben es so alle genannten Schützenvereine geschafft, ihre Mitgliederzahl konstant zu halten. Kündigungen aufgrund von Corona gab es nicht. Dennoch gibt es Befürchtungen, dass das Vereinsleben nicht mehr so sein wird wie vor Corona. „Ich habe Angst, dass, wenn das Schützenfest abermals ausfällt, es auch den alteingesessenen Mitgliedern irgendwann nicht mehr fehlt“, beschreibt Kirscht seine Sorgen.

Ein weiterer Punkt sind die Mitgliedsbeiträge, die von allen Mitgliedern weiter gezahlt werden, ohne dass sie eine „Gegenleistung“ erhielten. „Wir überlegen, ob wir die Beiträge eventuell kürzen“, gesteht der Vorsitzende der Eintracht. Das Hauptaugenmerk liegt bei der Eintracht allerdings auf dem 175-jährigen Bestehen, das 2024 ansteht. „Bis dahin sollte die Pandemie überstanden sein“, zeigt sich der Verein optimistisch und appelliert, gemeinsam mit den anderen Warendorfer Schützen: „Haltet noch ein bisschen durch. Wir schaffen das. Horrido!“