Vergänglicher Kunstgenuss

Gut möglich, dass der Nachbar, der seit drei Tagen Schnee schippt, Katherina Lindenblatt für ein bisschen gaga hält, wenn sie wieder einmal ihrer neuen Leidenschaft frönt, über eine tief verschneite Wiese stapft, Muster und Spuren in den in der Sonne glitzernden, unberührten Schnee läuft und vergängliche Kunstwerke, Land Art im Schnee, erschafft. Mal sind es kringelige Spiralformen, mal an Mandalas erinnernde geometrische Figuren, geschaffen mit Hilfe eines riesigen, aus einem Pfahl und einer Schnur bestehenden Zirkels, dann wiederum Ornamente im XXL-Format. „Es macht voll Spaß“, schwärmt die 39-jährige Designerin und Illustratorin. Die neue Passion lasse sie in diesen Schnee-Tagen einfach nicht los: „Das ist schon fast eine Sucht. Ich kann kaum noch schlafen und fast an nichts anderes mehr denken: Land Art im Schnee!“

Die Streetart mit ihren großen Murals (Wandbilder) habe sie schon lange fasziniert, aber auch Land Art, die Kunst mit Naturmaterialien in der Landschaft zu formen, finde sie „unglaublich spannend“. „Ran getraut habe ich mich an solche Werke aber nie, immer bin ich bei kleinen Formaten geblieben“, erzählt Katherina Lindenblatt.

Seit sie vor drei Jahren von Münster nach Einen gezogen sei, wolle sie in der wunderschönen Landschaft Kunst schaffen: „Aber irgendwie habe ich es nie realisiert. Kinder, Arbeit, zig andere Sachen, immer fehlte die Zeit.“ Jetzt, im Schnee, habe sie die Gelegenheit, sich kreativ auszutoben. „Meine vergängliche Kunst verewige ich dann auf Fotos“, erzählt Lindenblatt.

Inspiriert habe sie ein Bekannter, der Designer und Fotograf Martin Stockberg. Der Aachener hat sich auf Kunstcoaching und Teambuilding mit Land Art spezialisiert, steht auch schon mal mit einem Rechen am Strand, um wenn auch kurzlebige, so doch atemberaubend schöne Kunstwerke zu schaffen. Drucke seiner Fotografien verkauft er anschließend. Er habe ihr wertvolle Tipps gegeben, sagt Lindenblatt.

Über das positive Feedback der Dorfbewohner, die sogar Fotos ihrer flüchtigen Kunstwerke in den Sozialen Netzwerken posten, ist die Katherina Lindenblatt überrascht: „Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Schnee fasziniert anscheinend viele Menschen.“

Natürlich, räumt die Künstlerin ein, stießen ihre Aktivitäten auch auf Unverständnis. „Mein eigener Vater meinte ,Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun?‘ Aber heimlich ist er, glaube ich, trotzdem beeindruckt von dieser verrückten Idee“, bemerkt die Designerin, die sich offenbar ein kindliches Gemüt bewahrt hat. Ihr sechsjähriger Sohn hätte anfangs noch Spaß an der Kunstaktion gehabt, sich dann aber lieber auf einem benachbarten Rodelhügel verlustiert, während seine Mutter im Schnee ihre Kreise zog und sich darüber freute, Kreativität und Sport so gut miteinander verbinden zu können: „Das ist Kardio Workout“, findet sie.

Damit sich auch andere Menschen an ihrer Land Art erfreuen können, hat die Designerin, die seit 2010 regelmäßig den Designgipfel sowie den „Kleiderwirbel“ in Münster organisiert, in einem Lageplan vermerkt, wo ihre Kunstwerke zu sehen sind. Weil das sonnige Winterwetter in den vergangenen Tagen so verlockend war, ist es sehr gut möglich, dass bis heute einige großformatige Kunstwerke hinzugekommen sind. Der Lageplan findet sich unter