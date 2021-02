Warendorf -

Von Daniela Allendorf

Um ein Sternenkind würdevoll beerdigen zu können, fehlt es oft am geeigneten Sarg. So erging es auch Andrea Pechmann, die ihren totgeborenen Sohn bestatten wollte. „Ich habe dann eine Art kleine Schatzkiste gestaltet“, erzählt die gebürtige Pechmann weiter. In der Folge habe sie dann, auch als Teil der Trauerarbeit, ihre „Nestchen“ – so nennt sie die kleinen Särge für Föten – entwickelt.