Wasserrohrbruch im Kreuzungsbereich Industriestraße/Dreesstraße in Freckenhorst: In einer kurzen Pressemitteilung weist die Stadt Warendorf am späten Sonntagnachmittag darauf hin, dass der Bereich aktuell gesperrt sei. „Die Stadtwerke haben vor Ort mit den Reparaturarbeiten begonnen. Zurzeit ist deshalb die lokale Wasserversorgung unterbrochen“, heißt es in der Mitteilung.