Am Scherbentelefon Ärgernisse melden

Gemäß der Gemeindeordnung können alle Bürger der Stadt Warendorf Anregungen zu städtischen Themen an die Stadtverwaltung geben. Der Runde Tisch Radverkehr hat dies genutzt und zu zwei Punkten Vorschläge an die Verwaltung geschickt. Unabhängig von dem im Herbst zu erwartenden Radverkehrskonzept sind diese einfachen Maßnahmen aus Sicht des runden Tisches schon heute sinnvoll und sollten noch aktuell in den Haushalt 2021 eingeplant werden.

Vorschlag Eins beinhaltet ein sogenanntes Scherbentelefon. Im täglichen Radverkehr treten immer wieder einmal Ärgernisse wie zum Beispiel Scherben, grobe Verschmutzungen oder eine ausgefallene Beleuchtung am Radweg auf. Um diese Mängel zeitnah beseitigen zu können soll die Stadt Warendorf ein Scherbentelefon einrichten und entsprechend bekannt machen. In anderen Städten (zum Beispiel Offenburg in Baden-Württemberg) wird dies bereits erfolgreich praktiziert. Gleichzeitig wird damit versprochen, den Mangel spätestens am nächsten Tag zu beseitigen. Damit kann nach Auffassung von Gerd Nergert deutlich gemacht werden, in Warendorf ist Radverkehr gewünscht und wird unterstützt.

Eine weitergehende bzw. ergänzende Maßnahme das Radfahren sicherer und an-genehmer zu machen ist die Online-Plattform RADar (https://www.radar-online.net/home). Ergänzend ist RADar anzusehen, weil sie das Scherbentelefon elektronischer Art darstellt, aber nicht alle mit einem Smartphone unterwegs sind. Deshalb kann beides sinnvoll sein.

Die Meldeplattform RADar bietet Kommunalverwaltungen und Bürgern Möglichkeiten gemeinsam Verbesserungen für den Radverkehr zu erarbeiten. Radfahrer können wie beim Scherbentelefon die Verwaltung auf störende oder gefährliche Stellen an Radwegen hinweisen. Hier wird allerdings mit einer Landkarte und dem setzen eines Pins an der entsprechen-den Stelle gearbeitet. Die in Zusammenarbeit mit der Klimabündniskampagne Stadtradeln entwickelte App wird bereits in zahlreichen Kommunen eingesetzt.

Außerdem wird angeregt, eine Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-freundliche Städte in Nordrhein-Westfalen (AGFS) zu beantragen. Wenn die Stadt Warendorf eine ernsthafte Förderung des Radverkehrs betreiben will ist eine solche Mitgliedschaft notwendig. Mitglieder der AGFS erhalten Rat und Unterstützung bei den Bemühungen zur Vergrößerung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehr.

Die AGFS entwickelt regelmäßig neue in den Kommunen einsetzbare Materialien, zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit oder bietet die kostenlose Teilnahme an Seminaren des difu (Deutsches Institut für Urbanistik). Eine Mitgliedschaft in der AGFS bringt außerdem den exklusiven Zugang zu Fördermitteln des Landes NRW.

Im Kreis Warendorf sind sowohl der Kreis Warendorf (kenntlich auch an den Schildern an den Grenzen des Kreises) als auch die Kommunen Ahlen und Telgte bereits Mitglied in der AGFS.