Übergänge besonders zelebrieren

Ostereier-Suche abgesagt, Martinszug ausgefallen, Nikolausbesuch gestrichen, Karnevalsfeier geplatzt. Rosenmontagszug abgeblasen. Begrüßungsrituale wie das Händeschütteln verboten. Rituale, zu denen unter anderem Feiern und Brauchtumsveranstaltungen, aber auch eine herzliche Umarmung gehören, fehlen seit Beginn der Corona-Pandemie in unserem Alltag. Dabei, sagt Mindful-Geschäftsführer Oliver Bokelmann , seien gerade Kinder auf feste Rituale, die Struktur, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Orientierung böten, angewiesen.

„Kinder“, so der Pädagoge, „lieben Wiederholungen, Voraussehbares, Regelhaftes.“ In der angstbesetzten Corona-Zeit laufe allerdings nichts mehr nach Regeln und Mustern ab, was Kinder zusätzlich verunsichere. Daher sei es wichtig, Rituale im Familienalltag in den Blick zu nehmen und eine gewisse Struktur in den Alltag zu bringen. Ganz wesentlich sei es dabei, „zwei bis drei positiv besetzte Rituale am Tag und fröhliche Situationen zu schaffen“, die natürlich auch altersangemessen sein müssten.

Zwei bis drei positiv besetzte Rituale am Tag

Bei kleinen Kindern böte sich beispielsweise ein Einschlafritual an, bei dem in gemütlicher Atmosphäre, bei gedimmtem Licht und vielleicht, wie zu Omas Zeiten, einem Becher heißer Milch mit Honig noch etwas vorgelesen wird. Denkbar sei auch ein Aufräum-Ritual, bei dem im Anschluss an die Spielzeit zu einem Lied gemeinsam aufgeräumt wird. Hilfreich könne es sein, sich gemeinsam mit den Großeltern an „verschüttete Rituale“ aus deren Kindheit zu erinnern und diese wieder aufleben zu lassen.

Zuneigung, Gemeinschaftschafts- und Wohlgefühl könnten beispielsweise Familien-Rituale wie gemeinsame Sport- und Wellness-Abende fördern. Bokelmann ermutigt Familien, vielleicht gerade jetzt auch ganz neue Rituale zu entwickeln, zu Ostern vielleicht eine Feuertonne im Garten für ein ganz privates Osterfeuer aufzustellen oder im Winter einfach mal anzugrillen und dieses Ritual auch in der Nach-Corona-Zeit beizubehalten.

Initiations-Rituale sind aus dem Blick geraten

Komplett aus dem Blick geraten seien mit Beginn der Pandemie Initiations-Rituale wie der Eintritt in den Kindergarten, der Übergang von der Kita in die Grundschule oder von der Grundschule in die weiterführende Schule. In der Vergangenheit wurden diese Übergänge in Kindergärten und Schulen mit gemeinsamen Aktionen, darunter Schlaffeste oder Abschluss-Klassenfahrten, regelrecht zelebriert. Doch Corona verbietet diese lieb gewonnenen Rituale. Betroffen sind davon im Übrigen auch Abiturienten, die den Übergang von der Schule ins Studium oder in den Beruf meistern müssen, ohne zuvor rauschende Abibälle und Partys gefeiert und sich gebührend von Schule und Schulkameraden verabschiedet zu haben. In all diesen von Unsicherheit und Ängsten beherrschten Stressmomenten müssten Eltern überlegen, wie sie, allen Widrigkeiten zum Trotz, im Kleinen „schön zelebrierte Übergänge“ schaffen können, damit sich ihre Kinder von Kita und Schule verabschieden können, sagt Bokelmann. Dazu gehöre es, dass Eltern sich Zeit für die Sorgen und Zukunftsängste ihrer Kinder nähmen und sich für deren Zukunftswünsche interessierten. Den Übergang besonders würdigen könne man mit Filmen oder Fotos zur endenden Kindergarten- oder Schulzeit. Abiturienten rät Bokelmann, wenigstens auf Kursebene einen gemeinsamen Abschluss zu organisieren. Auch die Schulen sieht der Erziehungswissenschaftler in der Pflicht, beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule „die große Schwelle flacher zu machen“. „Das muss doch möglich sein“, wünscht er sich, „dass Grundschullehrer die Fünftklässler einen Tag lang in der weiterführenden Schule begleiten“.