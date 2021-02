Bezahlbarer Wohnraum für Mieter

Mietwohnungen und Einfamilienhäuser fehlen. Der Wohnungsmarkt ist eng und manchen Menschen fast völlig versperrt. Der Wohnungsmarkt, in Warendorf noch immer durch Mangel vor allem an bezahlbarem Wohnraum geprägt, wächst weiter. Dem möchte die Wohnungsbaugesellschaft Warendorf entgegen wirken und hat sich seit 2015 zum Ziel gesetzt, 190 Sozialwohnungen bis zum Jahre 2030 zu bauen. 84 davon im Neubaugebiet „In de Brinke“. Am Donnerstag war der Spatenstich für die ersten 54 geförderten Wohnungen, wobei der zeitliche Ablauf gestaffelt ist. Bauzeit: circa 20 Monate je Gebäude. Ende 2023 sollen die ersten drei Häuser, deren Spatenstich am Donnerstag erfolgte, fertig sein. Drei weitere Gebäude mit jeweils zehn Wohnungen folgen.

Dabei handelt es sich um Wohnungen (Wohnberechtigungsschein erforderlich) von zwei bis vier Zimmern für Familien, Paare und Singles. Alle haben Balkon. Mietpreis pro Quadratmeter: 5,80 Euro (jährlich 1,5 Prozent Steigerung). „Die Mieter können sich nicht nur auf erschwingliche Mieten freuen, sie profitieren auch vom Leuchtturmprojekt der Stadtwerke Warendorf, dem innovativen Nahwärmenetz. Die Aussichten auf geringe Ausgaben für Heizung und Warmwasser machen die Wohnungen noch attraktiver,“ sagte Bernhard Herbermann , Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft anlässlich des gestrigen Baustarts. Beim obligatorischen Spatenstich mit dabei war neben Architekt Carl Altefrohne auch Elmar Füchtenkötter (Bauunternehmen Ketteler) sowie der aus dem Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft ausgeschiedene Vorstandsvorsitzende Theo Dickgreber. Sein Nachfolger ist Dr. Dietrich Meendermann (die WN berichteten).

Jedes der baugleichen Häuser hat eine Wohnfläche von circa 687 Quadratmetern. Diese teilen sich auf in Zwei-Raumwohnungen mit circa 61 Quadratmetern, in Drei-Raumwohnungen mit circa 75 Quadratmetern und in Vier-Raumwohnungen mit circa 92 Quadratmetern. Alle Wohnungen haben Balkon und sind barrierefrei erreichbar. Herbermann: „In der Ausstattung werden sie wohl kaum von frei finanzierten Wohnungen zu unterscheiden sein.

Nach Ablauf der 20-jährigen Bindungsfrist sollen diese Wohnungen gleichwertig mit anderen Wohnungen in der Stadt konkurrieren können.“ Die Neubauten haben jeweils drei Geschosse. Zu jedem Haus gehört eine Grünfläche, wozu auch das begrünte Dach gehört. Stellplätze für Autos, Müllbehälter sowie Unterstellplätze für Fahrräder runden die Grundstücksentwicklung ab.

Herbermann erinnerte an die Anfänge der Wohnungsbaugesellschaft, die ihre Wurzeln in Warendorf und Harsewinkel (früher Altkreis Warendorf) hat und heute an die 900 Mitglieder und über 700 Mietwohnungen und 150 Häuser zählt. Rund zwei Drittel der Wohnungen befinden sich in Warendorf und über 220 der Immobilien sind öffentlich gefördert. Herbermann schlug einen Bogen von der Wohnungsnot in den Nachkriegsjahren, dem Bauboom in den 60ern bis hin zu Wohnungsleerständen. Viele Jahre sei der geförderte Wohnungsbau unattraktiv gewesen. „Die sozialen Interessen der Öffentlichkeit und Mieter sind kaum mit den wirtschaftlichen Interessen der Immobilienbranche in Einklang zu bringen. Einerseits werden barrierefreie großzügige und helle Wohnungen mit Balkon/Terrasse in optisch ansprechenden Gebäuden zu dauerhaft niedrigen Mieten gefordert. Dem stehen andererseits immer teurer werdendes Bauland und immer höhere gesetzliche Anforderungen am Baukörper gegenüber.

Als Beispiel nannte Herbermann die steigenden energetischen Anforderungen, der Richtung Null tendierende Energieverbrauch (Energieeffizienz und Erneuerbare Energien) und die technischen Brandschutzauflagen. Dafür allein müsse schon mehr investiert werden. Zudem steigen die Baukosten überproportional zu den bezahlbaren Mieten.

Weil lange Zeit keine geeigneten (bezahlbaren) Grundstücke für den geförderten Wohnungsbau zur Verfügung standen und die Förderbedingungen im Allgemeinen unausgewogen waren, wurden in ganz NRW kaum neue geförderte Wohnungen errichtet. So auch in Warendorf.

Dieses habe sich ein wenig geändert, so Herbermann. Die Wohnungsbaugenossenschaft konnte bereits Ende 2019 ihren satzungsmäßigen Zweck, nämlich die Förderung von sozial verantwortungsvoller Wohnungsversorgung, mit dem Neubau von 20 geförderten Wohnungen an der Rostocker Straße weiter fortsetzen. Acht Wohnungen sind bereits fertiggestellt und vermietet, weitere zwölf Wohnungen werden Mitte des Jahres bezugsfertig.

Bürgermeister Peter Horstmann freute sich, dass die Stadt mit der Wohnungsbaugesellschaft einen guten, langfristigen und strategischen Partner an der Seite habe. „Wir brauchen günstigen Wohnraum“ unterstrich Horstmann die Forderung Herbermanns, die veraltete Wohnungsmarktstudie von 2015 zu aktualisieren.