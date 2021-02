Acht Monate und 5000 Euro Strafe

Mit einem Strafbefehl über acht Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, und gegen Zahlung von 5000 Euro für eine gemeinnützige Einrichtung endete am Donnerstagnachmittag der Prozess gegen einen Warendorfer. Der Angeklagte war aufgrund einer Krebserkrankung und eines erlittenen Schlaganfalls nicht verhandlungsfähig. Sein Verteidiger äußerte gleich zu Beginn den Wunsch der Ehefrau seines Mandanten, das Verfahren nicht zu vertagen, sondern zu einem Urteil zu kommen.

Hintergrund des Verfahrens: Ein 31-jähriger Warendorfer war am 27. August 2019 auf der Kreisstraße 3 tödlich verunglückt. Er war mit seinem Motorrad auf einen Wagen aufgefahren und in den Gegenverkehr geraten. Die Polizei suchte anschließend nach einem Mercedes-Geländewagen.

Der Senior, der am Donnerstag vor Gericht stand, hatte seinen Wagen an besagtem Morgen an der K3 in Fahrtrichtung Everswinkel abgestellt und das Fahrzeug verlassen. Dabei ragten Teile des Geländewagens in die Fahrbahn. Es entstand ein Rückstau durch bremsende Fahrzeuge. Ein 31-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit einem Pkw und wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Verunglückte besaß weder einen Führerschein, noch war das Motorrad versichert. Dies ändere jedoch nichts am Fehlverhalten des Angeklagten, so die Vorsitzende Richterin. „Er hat da gehalten, so man nicht halten darf.“

Der Senior stieg anschließend in seinen Wagen und entfernte sich von der Unfallstelle. Den Unfall habe sein Mandant nicht bemerkt, so sein Verteidiger. Dass auf der Kreisstraße hinter seinem Fahrzeug weitere Fahrzeuge standen, habe er zwar mitbekommen, jedoch dies nicht mit seinem Fahrzeug in Verbindung gebracht. Nach einem Gespräch mit seinem Sohn hatte dieser die Polizei informiert, die ihrerseits nach dem bis dato unbekannten Geländewagen und dessen Fahrer gefahndet hatte.