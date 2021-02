70 Tage Lockdown lagen am Mittwoch dieser Woche hinter dem Einzelhandel – und ein Ende scheint nicht absehbar. Genau das wurmt die Geschäftsleute auch in Warendorf ganz gehörig, wie Heiner Kamp, Hauptgeschäftsführer des Vereins Wirtschaft für Warendorf (Wiwa), weiß: „Das geht dramatisch an die Substanz.“ Gespräche mit vielen Mitgliedern hätten gezeigt, dass diese vor allem die Perspektivlosigkeit ärgere. Viele Händler, die das Gefühl hätten, mit einem Berufsverbot belegt worden zu sein, hofften jetzt darauf, ihre Geschäfte spätestens ab Ostern wieder öffnen zu dürfen. „Kamp: Um endlich wieder Kontakt zu den Kunden zu haben und das tun zu können, was ihnen liegt und was sie gelernt haben: Verkaufen.“ Viele setzten alles daran, ihre Stärken unter Beweis zu stellen und trotz Lockdowns für die Kunden da zu sein. Online wie auch stationär. Click and collect, ein Prinzip, bei dem der Kunde online (oder telefonisch) Bestelltes in einem stationären Einzelhandelsgeschäft abholt, funktioniert auch in Warendorf.