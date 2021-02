Unerwarteter Erfolg: Corona gibt „Bit“ Schub

Versuch geglückt: Die wegen der Pandemie notgedrungen ersten digital angebotenen Berufsinformationstage haben Lions- und Rotaryclub laut Dr. Thomas Dorsel „die bisher höchste Teilnehmerzahl“ beschert. Das Resümee der ersten Halbzeit hat die Erwartungen bei weitem übertroffen, zumal, wie Dorsel berichtet, ja „andere Veranstaltungen mit ähnlichem Inhalt auf Grund der Pandemie ausfallen mussten“.

Die von der Agentur „Pilotfisch“ unterstützte Online-Variante hatte für Woche eins 683 Anmeldungen, berichtet Dorsel. Allein die zuvor im Theater am Wall aufgezeichnete Auftaktveranstaltung – sonst im Mariengymnasium von über 100 Oberstufenschülern „analog“ besucht – haben sich bis Freitag 250 Besucher angesehen. Auch hier eine Reichweitensteigerung für das Format, das angehenden Absolventen Orientierungen für den Berufsweg nach der Schullaufbahnen geben soll.

„ Wir waren anfangs mehr als skeptisch. Jetzt überlegen wir, es fortan als Hybridform anzubieten. Wir waren anfangs mehr als skeptisch. Jetzt überlegen wir, es fortan als Hybridform anzubieten. “ Dr. Thomas Dorsel

Gleich am Montag der ersten Bit-Woche schalteten sich über 140 Interessierte über das Konferenzprogramm Zoom in das Infoangebot „Freiwilliges Soziales Jahr“ ein. Darin ging es auch um Auslandsaufenthalte wie „Work and travel“ oder Freiwilligenarbeit im Allgemeinen.

Dass für Woche Nummer zwei Stand Freitag 250 Anmeldungen vorliegen, sagt in Thomas Dorsels Augen im Vergleich zum Echo der erstern Bit-Hälfte nicht viel aus: „Oft erfolgt die Anmeldung erst am Veranstaltungstag auf den letzten Drücker“.

Anmeldung oft auf den letzten Drücker

In der zweiten Woche der 17. Bit stehen Berufsfelder wie Lehramt, Logistik, Forst- und Landwirtschaft, Veterinärmedizin, Rechtswissenschaften, Maschinenbau und Ingenieurwissenschaften, IT-Technik, Steuerberatung und Finanzverwaltung, Polizei und Bundeswehr auf dem Programm; neu die Bereiche Kommunalverwaltung und der Vortrag des Hauptgeschäftsführers der IHK Nordwestfalen, Dr. Fritz Jäckel über Tätigkeiten in Industrie und Handel inkl. Dualem Studium.