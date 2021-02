In diesen Tagen wären viele Aktivitäten bei den Warendorfer Georgspfadfindern im Programm gewesen, wenn da nicht die Kontaktbeschränkungen einen Strich dadurch gemacht hätten. Am 22. Februar war der Gedenktag – Thinking Day – an den Gründer der Weltpfadfinderbewegung Lord Robert Baden Powell. Über 38 Millionen Pfadfinder trugen an diesem Tag ihre Halstücher als äußeres Zeichen. Am 23. Februar 1980 wurde die DPSG Warendorf ins Leben gerufen. 41 Jahre Kinder- und Jugendarbeit – 41 Jahre Allzeit bereit. Die geplanten Jubiläumsfeier wurde im letzten Jahr drei Mal verschoben. In diesem Jahr wird es einen neuen Versuch geben – sofern die Corona-Verordnungen dies zulassen.

Truppstunden und Leiterrunden finden – wie in vielen Bereichen – online statt. „Bei Online-Truppstunden geht einiges von dem Pfadfinderspirit verloren, doch die Kinder halten zusammen“, berichte eine Wölflingsleiterin. Aber die Scouts werden nicht pandemiemüde. Alle Stufen von den Wölflingen (ab sieben Jahre) bis zu dem Rovern (17 und älter) haben für dieses Jahr Hajks oder Outdoor Events geplant in der Hoffnung wieder on Tour zu sein zu können. Großveranstaltungen wie beispielsweise das Intercamp (2017 fand das Intercamp in Warendorf statt) wurden schon Anfang des Jahres abgesagt.

Aber es muss weitergehen und so schaut der DPSG-Stamm positiv in die Zukunft. Auch mit Abstand sind alle neugierige Kinder und Jugendliche eingeladen, die Warendorfer Georgspfadfinder kennenzulernen. Mehr über die Scouts berichtet die Homepage