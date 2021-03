Bürgermeister Peter Horstmann fährt mit gutem Beispiel voran, wenn er mit dem Dienstfahrrad unterwegs ist: Seit Jahren arbeitet die Stadt Warendorf insgesamt daran, ihren CO-Fußabdruck zu verkleinern, indem städtische Einrichtungen energetisch saniert, Steuerungssysteme für Heizungen und Lüftungen oder moderne Heizungspumpen (Hocheffizienzpumpen) und energieeffiziente LED-Beleuchtung installiert werden, sobald die herkömmlichen Leuchten das Ende ihrer Nutzungszeit erreicht haben. Um den Energieeinsatz zu reduzieren, setzt die Stadt in Verbindung mit LED-Leuchtmitteln zusätzlich auf smarte Beleuchtung, die drahtlose Steuerung von Leuchtmitteln. In der Stadtverwaltung und städtischen Betrieben, häufig auch in den Schulen, bewirken zunehmend Sensoren ein automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. „Es wird ein Spareffekt bewirkt, wenn Leuchtzeiten dadurch verkürzt werden“, erläutert Paul Hartmann, seit fast einem Jahr Klimaschutzbeauftragter der Stadt Warendorf.