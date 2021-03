Bereits im Vorfeld zeichnet sich ab, dass die dritte Amtszeit des Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerers Dr. Martin Thormann vom Rat der Stadt Warendorf verlängert wird. Thormanns Amtszeit endet offiziell am 31. Juli diesen Jahres. „Ich würde gerne weitermachen. Ich mache meine Arbeit gern“, sagte der 56-jährige Stadtkämmerer und studierte Jurist auf WN-Anfrage. Das Procedere seiner Wahl liege nicht in seiner Hand, sondern in der Zuständigkeit des Bürgermeisters. Der Erste Beigeordnete wird vom Rat der Stadt gewählt. Frühestens sechs Monate vor dem offiziellen Ende der Amtszeit, also nach dem 1. Februar, kann eine Wiederwahl erfolgen. Dr. Martin Thormann ist seit dem 1. August 2005 Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt Warendorf. Zweimal ist Thormann bereits für jeweils acht Jahre im Amt bestätigt worden. Seine Wiederwahl 2013 erfolgte nur mit hauchdünner Mehrheit. Vor allem aus den Reihen der CDU erfuhr der Stadtkämmerer seinerzeit Gegenwind. Im Jahre 2019 suchte Thormann eine neue Herausforderung und bewarb sich um das Amt des Kämmerers von Münster (310 000 Einwohner).