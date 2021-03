Große Defizite in Sachen Empathie

Schulen, Vereine oder der Freundeskreis sind außerfamiliäre Bildungsräume, in denen junge Menschen Demokratie (kennen) lernen. Pandemiebedingt waren all diese Räume aber nun gut ein Jahr lang meist geschlossenGemeinsame Klassenfahrten und Streitschlichterprogramme waren gestrichen, nahezu alle Sozialkontakte und Begegnungen mit Menschen, die anders sind, fielen weg. Zwangsläufig wurde die Familie der wichtigste – und einzige – Ort, „die Begeisterung für Demokratie vorzuleben und zu vermitteln“.

Das werde vorerst wohl auch so bleiben, schätzt der Warendorfer Erziehungswissenschaftler und Mindful-Geschäftsführer Oliver Bokelmann . Denn ein großer Teil der Schüler sitze nach wie vor zu Hause. Und die Schulen, für die Vermittlung von Lehrstoff, aber auch die Erziehung von Kindern zu mündigen Bürgern zuständig, hätten im Wechselunterricht für Grundschüler und im Präsenzunterricht für Oberstufenschüler nun genug damit zu tun, „hard facts“ zu vermitteln.

Wie wichtig es aber ist, Kindern und Jugendlichen neben dem Rechnen, Schreiben und Lesen Gemeinschaftssinn zu vermitteln, zu dessen Grundlagen Kompetenzen wie Empathie, Solidarität, Respekt, Hilfsbereitschaft und soziale Integration gehören, belegen zwei Studien.

Sie zeigen, dass Jugendliche in Sachen Gemeinschaftssinn zum Teil erhebliche Defizite haben. So hat eine Gemeinschaftssinnstudie der Uni Bielefeld ergeben, dass 54 Prozent der Jugendlichen ein unterdurchschnittliches Empathievermögen (69 Prozent der Jungen und 24 Prozent der Mädchen) zeigen.

29 Prozent der Jugendlichen neigen zur Abwertung anderer (36 Prozent der Jungen und 22 Prozent der Mädchen). Laut Shell-Jugendstudie 2019 können 33 Prozent der Jugendlichen als Populismus-Geneigte beziehungsweise Nationalpopulisten bezeichnet werden (Populismus-Geneigte 24 Prozent und Nationalpopulisten 9 Prozent). Dabei sind es in Bezug auf das Geschlecht 35 Prozent der Jungen und 31 Prozent der Mädchen.

Doch wie schafft man es, innerhalb der Familie ein Demokratieverständnis zu vermitteln, das den mündigen Bürger ausmacht? Kommunikation sei das A und O, ist Oliver Bokelmann überzeugt.

„Man sollte über die Dinge in der Welt diskutieren“, empfiehlt er, im Gespräch zu ergründen, was Kinder und Jugendliche über Politik, über Koalitionen, über Parteien wissen, ob sie beispielsweise wissen, warum in Nordrhein-Westfalen Armin Laschet und nicht Angela Merkel Entscheidungen trifft und verantwortet. Eltern sollten im Gespräch eigene Ansichten und Standpunkte erläutern, ihre Meinung deutlich, jedoch nicht zu vehement artikulieren, Gefühle benennen. Wesentlich für die Entwicklung eines Demokratieverständnisses sei es zudem, Kindern und Jugendlichen ein Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht einzuräumen, etwa wenn es um die Aktivitäten am Wochenende oder die Wahl des Urlaubsziels gehe. Der gemeinsame Austausch, Dialog und Diskussion, die am Ende vielleicht zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner führten, seien demokratische Prozesse.

Kinder und Jugendliche sollten darüber hinaus auch Verantwortung übernehmen. So könne im Familienrat geklärt werden, ob es dabei ganz konkret um die Verantwortung für ein Haustier oder die Aufsicht über jüngere Geschwister geht. Aber: „Es sollten nur keine blöden Jobs sein“, stellt Bokelmann klar. Nach der Pandemie, sagt der Erziehungswissensschaftler, seien die Akteure der Zivilgesellschaft, zu denen neben den Vereinen auch die Jugendhilfe gehöre, gefordert, Angebote zu machen, die maßgeblich zur Bildung eines Demokratieverständnisses beitragen können.