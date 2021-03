Gesperrt ist seit Donnerstag der Beverstrang westlich des Klosters Vinnenberg. Anwohner, deren Pferd plötzlich mit einem Bein in ein großes Loch im Asphalt gerutscht war und sich dabei verletzt hatte, und ein Fahrradfahrer, dem das Loch in der Straße aufgefallen war, hatten die Stadtverwaltung alarmiert. Mitarbeiter der Firma Altefrohne haben die Ursache für die massive Absackung in der Straße schnell gefunden.

Baumaßnahme wird etwa eine Woche dauern

Der an dieser Stelle sandige Boden war offenbar stetig in ein undichtes Wasserrohr gerieselt, durch das das Wasser aus einem kleinen Graben geführt wird. Das Rohr werde nun mit Hilfe eines Fugenbandes repariert, die Baugrube anschließend wieder verfüllt, und abschließend werde asphaltiert, erläuterte ein Mitarbeiter des Bauunternehmens. Er schätzte, dass die Baumaßnahme, die auch Auswirkungen auf den Busverkehr hat, weil der Beverstrang an dieser Stelle voll gesperrt werden musste, etwa eine Woche dauern wird.