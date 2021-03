Die Stadt muss ohne Geld aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für den Neubau der Sporthalle in Freckenhorst auskommen. Nach einer Mitteilung an die Stadtverwaltung ist das Programm gleich mehrfach überzeichnet. Im August hatte der Rat beschlossen, einen Förderantrag zu stellen und die Vorbereitungen für den Bau der Halle, nur noch soweit diese nicht förderschädlich waren, voranzutreiben. Man hatte auf Bundesmittel von 2,5 Millionen Euro (Förderquote 45 Prozent) gehofft. Die Gesamtinvestition in die neue Halle ist mit 5,8 Millionen Euro im städtischen Haushalt berücksichtigt. „Leider sind wir nicht zum Zuge gekommen, haben aber jetzt die nötige Klarheit, um die Ausschreibungen zügig auf den Weg zu bringen“, so Bürgermeister Peter Horstmann. Insgesamt waren für das Programm beim Bund 1300 Anträge eingegangen. Das hätte ein Gesamtfördervolumen von 2,8 Milliarden Euro bedeutet.