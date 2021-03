Gas aus der Debatte genommen

Kein Tempo 30 auf der Reichenbacher Straße. Oder vielleicht doch? Nach dreiviertelstündiger Diskussion im Mobilitätsausschuss nahm Dr. Martin Thormann die Vorlage zurück in die Verwaltung. Die Meinungsunterschiede machten auch die grundlegende Thematik klar, die eventuelle Durchfahrtsverbote für Lkw mit sich bringen: Irgendwo muss der verdrängte Verkehr hin.

Dass die Verwaltung ihre Gründe für die Ablehnung des Grünen-Antrags (die WN berichteten) gehabt hatte, begründete im Einzelnen nochmals der städtische Teamleiter Straßenverkehr, Benedikt Wuttke . So sei Tempo 30 für eine solche Straße „eine Ermessensentscheidung“. Bei Kitas sei so eine Senkung ohne Probleme einzurichten, wie sie ja auch schon besteht. Schon für eine Kirche oder einen Friedhof gebe es solche Handreichungen nicht – obwohl, wie es auch die FDP zur Unterstützung des Bündnisgrünen-Antrags zu bedenken gegeben hatte, regelmäßig teils viele Teilnehmer von Bestattungen die „Reichenbacher“ queren.

Noch nicht genug Sicherung vorhanden?

Benedikt Wuttke stellte nach der bisherigen Prüfung des Antrags sich und den Ausschussmitgliedern die Frage: „Haben wir da nicht schon genug Sicherungsmaßnahmen geschaffen?“ Außer der 30er-Zone vorm Kindergarten und der Ampel dort gebe es in Höhe der Einmündung Breite Straße zwei Querungshilfen. Zählungen und – rechnergestützte – Lärmerhebungen münden für ihn eine weitere Frage: „Warum 30 anordnen, wenn es tags und nachts funktioniert?“ Er könne sich allerdings einen zusätzlichen Bereich mit Höchstgeschwindigkeit 30 km/h im Kreuzungsbereich Breite Straße vorstellen.

Zuvor hatte Wuttke allerdings darauf hingewiesen, dass die von der FDP in Ergänzung zum Antrag der Grünen geforderte Sperrung der Reichenbacher Straße für Schwerverkehr diesen nur verlagere. „Ich kann nur davor warnen, dass man Punkte wie B 64, Im Grünen Grund oder Blumenstraße noch mehr belastet“, so Wuttke.

Stefan Hölzle und Dirk Schellhammer (CDU) hatten andere Anregungen. Während Hölzle sich auf die Zählung berief und fragte, was eine Temposenkung bei ohnehin schon vielen langsam fahrenden Verkehrsteilnehmern bringe, war Schellhammer für Fakten statt Verbote: „Wir sollten lieber Radfahrstreifen mit Regelbreiten anbieten.“ Ein im Radverkehrskonzept erkannter Mangel seien die hier viel zu schmalen Streifen. Deren Optik biete gleich Orientierung und wirke dadurch.

Martin Richter (CDU) lehnte Tempo 30 ab und verwies darauf, dass der Verkehr schließlich laufen müsse: „Tempo 30 führt an der Stelle nicht weiter.“

Rolf Rölfing hatte noch am Tag der Sitzung Gegenteiliges gesehen. „Ein Transporter fuhr 20 Zentimeter an einem Radfahrer vorbei.“ Er wolle es nicht verantworten, so der Bündnisgrüne, dass man dieses Thema wieder auf die Tagesordnung setzen müsse, weil es dort Tote gegeben habe.

Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann gab den „Ermessensrahmen“ zu bedenken, in dem solche Verwaltungsentscheidungen zu bewerten sind.

Allerdings sehe er auch gute Gründe für eine Temposenkung; daher bot er an, das Thema lieber intern nochmals aufzuarbeiten um sicherzustellen, „dass wir da auch rechtssicher unterwegs sind“.