Peter Grewer ist fassungslos: „Die Gastronomie liegt schon am Boden. Muss man da noch so nachtreten?“ In der Nacht von Freitag auf Samstag, nur einen Tag nach einem Fernseh-Beitrag, in dem der Inhaber der Minibar sich kritisch zu den aktuellen Lockdown-Lockerungen geäußert hatte, die eine Wiedereröffnung der Außengastronomie frühestens ab 22. März in Aussicht stellen, haben Unbekannte den Strandkorb vor seinem Lokal am Markt beschädigt. Der oder die Täter haben einen schweren Poller, der normalerweise die Durchfahrt zum Kirchplatz versperrt, aus der Verankerung gehoben und damit ein Fenster des Strandkorbs durchstoßen. Grewer will die Sachbeschädigung am Montag anzeigen und für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung aussetzen.