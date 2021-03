Dachgartenrestaurant mit Ausblick

Mit der Fortschreibung der Warendorfer Position und Warendorfs Bewerbung für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 ist Bewegung in die städtebauliche Entwicklung der der Industriebrache Brinkhaus (Emsinsel) gekommen. Der Stadtentwicklungsausschuss wird sich am Donnerstag mit dem Thema beschäftigen.

Gedanken über alternatives Nutzungskonzept

Gedanken über ein alternatives Nutzungskonzept für die Industriebrache Brinkhaus hat sich derweil der Warendorfer Ulrich Hachmann gemacht. Er geht zunächst einmal auf den Bestand ein: „Das Grundstück Industriebrache liegt in der Emsaue und ist mit Industrie-Architektur bebaut. Die Emsaue ist Warendorfs Naherholungsgebiet und grünes Wahrzeichen; der Baubestand ist Träger der Warendorfer Textil- und Stadtgeschichte.

Ulrich Hachmanns Konzept fußt darauf, die Ganzheitlichkeit der Textilfabrik zu erhalten. Deshalb schlägt er vor, den gesamten Baubestand zu verwenden – inklusive tonnengewölbten Elementen und Dachcafés. Foto: Ulrich Hachmann

Hachmanns Konzept fußt darauf, die Ganzheitlichkeit der Textilfabrik zu erhalten. Deshalb schlägt er vor, den gesamten Baubestand zu verwenden. Und er hat auch Ideen dazu: „Aus Industriehallen werden Ausstellungs-, Gewächs- und Veranstaltungshallen – zuerst für die Landesgartenschau, danach für Veranstaltungen in Warendorf.“ Im nordöstlichen Bereich könnte ein Hotel und Dachgartenrestaurant mit Panoramablick auf den Emssee entstehen. Nebennutzungen für Hochgaragen, Abstellräume (Kellerersatz) und Erweiterungsreserven in ungenutzten Hallen hält Hachmann ebenfalls für möglich.

Einzigartiger Koloss

Die Gesamtbebauung zeige sich in ihrer Masse als „einzigartiger Koloss der Stadt“. Hachmann: „Es handelt sich um eine einmalige Gebäudeanhäufung in der Stadt. Die Baumasse mit einem Innenhof und einem herstellbaren Lichthof mit Glasdach ist funktionell vergleichbar mit der Ringbebauung einer Burg mit Innenhof.“ Alle Bauformen sollten seiner Meinung nach erhalten bleiben, während die Außenhaut den neuen Anforderungen angepasst werden könnte. Pferdeköpfe vor den Sheddachhallen zeigten in Richtung Norden, wo sich die Pferdezentren der Stadt befinden. Das passe zum 200-jährigen Bestehen des NRW-Landgestüts in Warendorf im Jahre 2026.

Verwaltungsgebäude (neoklassizistische Fassade), Wagenhalle und Pförtnerhaus bleiben als denkmalwerte Gebäude erhalten.

Kurz: Die Industrie-Bebauung bleibt in ihrer Form als Original erhalten. Die geballte Form der Architektur spiegele die aufstrebende wirtschaftliche Entwicklung wider. Eine gewünschte Durchdringung der Bausubstanz mit Grün könnte sich Hachmann durch zwei Innenhöfe (davon ein Lichthof), Dachbegrünung, Durchgangswege, Gewächs-

und Tropenhaus vorstellen. Der Warendorfer schlägt

ferner zur Nutzung des Baubestandes eine „Machbarkeitsstudie“ vor, die Größenbedarf, Auskömmlichkeit und Kapazität mit der Bedarfsplanung abgleiche und die Realisierbarkeit feststelle. Die zentrale Lage der Veranstaltungshallen sei sehr von Vorteil für die Landesgartenschau und für die nachfolgende „Nutzung für Alle“. Die direkte Nähe zur Altstadt und die Vermeidung von Störungen durch Lärm seien ein weiteres Plus. Sofern die Stadt die Maßnahme nicht selber durchführen will, müsste ein Investor/Projektentwickler gefunden werden, der die Maßnahme im Sinne dieses

ganzheitlichen Konzeptes plane, durchführe und vermarkte. Hachmann empfiehlt ein Planungsbüro, das sich mit der Erfahrung, der Entwicklung, der Förderung und der Rentabilität von Industriebrachen auskennt.