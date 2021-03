BIT: Erfolg auf ganzer Linie

Nach dem digitalen Abschlussmeeting des BIT-Organisationsteams steht eindeutig fest: Die Berufsinformationstage 2021 der beiden Warendorfer Service-Clubs Rotary und Lions für die Oberstufe in erstmals rein digitaler Form haben alle Erwartungen übertroffen. 1123 Anmeldungen kamen in den beiden Wochen vom 22. Februar bis zum 4. März für die mehr als 30 vorgestellten Berufsfelder zusammen. Darüber hinaus gab es Informationen zu Studienzulassungen, zum Freiwilligen Sozialen Jahr und zu Auslandsaufenthalten. Zusätzlich haben sich noch – Stand Ende letzter Woche – 373 „Besucher” die Aufzeichnung zur digitalen Auftaktveranstaltung mit Bürgermeister Peter Horstmann angeschaut. Der Zugang war denkbar einfach: Man brauchte sich nur unter www.bit-warendorf.de einzuwählen.

Engagement von allen Beteiligten

„Auf den Erfolg stoßen wir zusammen an, sobald das wieder möglich ist“, fasste Michael Ottmann die Stimmungslage der BIT-Organisatoren zusammen.

„Der Erfolg der 2021-Digital-BIT ist natürlich in erster Linie den Referentinnen und Referenten zu den verschiedenen Berufsfeldern geschuldet, denn die hatten sich ja auch auf das digitale Abenteuer von Bildschirm zu Bildschirm eingelassen“, schreibt das Orgateam in einer Pressenotiz. Auch ohne das große Engagement der verantwortlichen Lehrkräfte an den Gymnasien, den Gesamtschulen und den Berufskollegs des gesamten Kreises Warendorf hätten die „Flyer in digitaler Form“ nicht so viele Schülerinnen und Schüler erreicht und motiviert, sich Informationen zur Berufswahl „aus erster Hand” zu besorgen. „Die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit (seit 2005) mit den Schulen des Kreises und besonders der Stadt Warendorf entsprechen einer tollen win-win-Situation. Und zwar für unsere beiden Clubs mit ihrem Engagement, jungen Menschen eine Orientierung für ihre Berufswahl zu bieten und für die Schulen mit ihrem Bildungsauftrag über die Schulzeit hinaus” betont Dr. Norbert Nottebaum vom Rotary Club.

Digital-Modus war genau richtig gewählt

Schülerkommentare wie: „Die BIT haben uns mit unseren Überlegungen zur Berufswahl echt weitergebracht” und: „Der Digital-Modus war für uns genau das Richtige” bestärken das BIT-Orga-Team, für die BIT 2022 so weiterzudenken. Denn: „Nach den BIT ist vor den BIT”. Auch von Seiten der Lehrkräfte, die ja mittlerweile auch mit dem digitalen Distanzunterricht bestens vertraut sind, kam einhelliges Lob für den neuen Präsentationsmodus. „Wir sind alle ins kalte Wasser gesprungen, als wir uns für diese neue BIT-Form entschieden haben”, so Dr. Thomas Dorsel vom Lions Club. „Und ohne die selbstlose Intensivst-Unterstützung der Web- und Werbeagentur `Pilotfisch` von Cornelia Köster mit deren Know-how und digitalen Möglichkeiten hätten wir das Ganze nicht stemmen können.“