Ihre Bemerkung „Es kann nicht sein, dass Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche“, ließ Anfang März manchen Twitter-User an der Kompetenz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zweifeln. „Frau Giffey macht mir häufiger den Eindruck, als ob sie nur Lachen, Singen und Klatschen in einer Baumschule gelernt hat“, spottete ein Twitterer und sprach damit wohl manchem Hundebesitzer aus der Seele. Auch Betreiber von Hundeschulen können die Entscheidungen der Bundesregierung kaum nachvollziehen. „Wir haben immer mindestens eine Leinenlänge, also zwei Meter Abstand“, gibt Katrin Pelster, Inhaberin einer Hundeschule in Vohren, zu bedenken.