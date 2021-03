Seit heute Nachmittag ist die Aula der Musikschule an der Hermannstraße eine von sieben weiteren Impfeinrichtungen im Kreis Warendorf. Dort sollen in den nächsten drei Wochen, jeweils mittwochs und donnerstags, Lehrerinnen und Lehrer der Grund- und Förderschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher geimpft werden.

100 Dosen Astrazeneca

Am heutigen Donnerstag stehen für den Auftakt des Impfbetriebs an der Hermannstraße 100 Dosen Astrazeneca zur Verfügung, die zwischen 14 und 20 Uhr verimpft werden. Am Morgen waren bereits 97 Impfberechtigte angemeldet. Die Impfungen übernehmen die Warendorfer Hausärzte Dr. Viola Hohenberger, Dr. Georg Kissing, Dr. Jörg Bremer und Dr. Ulrike Reinke. Bis zum 25. März wollen die Praxisteams in der Einrichtung an der Hermannstraße bis zu 840 Impflinge mit der Erstimpfung versorgen.

Bürgermeister Peter Horstmann machte sich vor Ort ein Bild und dankte den Medizinern und dem Organisationsteam aus dem Sachgebiet Soziales der Stadt Warendorf. „Es ist gut, dass diese zusätzliche Impfmöglichkeit für unsere Lehrkräfte im Primarbereich und die ErzieherInnen geschaffen werden konnte. Durch die Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Öffnung der Kitas ist diese Personengruppe einem erhöhten Risiko ausgesetzt.“