Plastikzaun den Kampf angesagt

Den Vorgartenbesitzern zunächst ins ökologische Gewissen reden wollte die Stadt und über einen Prüfauftrag der Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen zur Festschreibung von naturnahen Gärten in Bebauungsplänen nicht hinausgehen. Zu aufwendig und nicht zu leisten sei die Kontrolle, winkten Baudirektor Peter Pesch und sein Team in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses zunächst ab. Pesch gab zu Bedenken, dass man in der „freien Wildbahn“ ganz unterschiedliche Vorstellungen einer Gartengestaltung mit Einfriedigung habe. Martin Richter (CDU), der sich eine Vorgarten-Gestaltungssatzung in künftigen Baugebieten gut vorstellen könnte, gab jedoch zu bedenken: „Wie weit wollen wir in die Rechte der Bürger eingreifen?“

Frühzeitig positiv beraten statt von oben aufdiktieren: Tipps zum Anlegen naturnaher Vorgärten gibt ein neuer Flyer der Stadtverwaltung. Ein naturnaher Garten ist nicht nur schön anzusehen, sondern bietet auch echten Mehrwert, heißt es da. In einem intakten Ökosystem finde der Mensch Einklang mit der Natur und viele Pflanzen und Tiere einen wichtigen Lebensraum.

Und wer glaubt, ein Schottergarten sei pflegeleichter als ein natürlicher Garten, der irrt. In den Steinen und Kieseln wuchert oft ebenso das Unkraut. Zudem verfängt sich im Herbst das heruntergefallene Laub in den Steinen. Eine Reinigung ist oft mühsam und zeitintensiv. Da könne man seinen Garten lieber gleich naturnah gestalten.

Kies- und Schotterflächen, Plastiksichtblenden statt naturnahe Hecken (heimische Gehölze) sind den Grünen schon lange ein Dorn im Auge. Nina Hille (Grüne) führte andere Städte als Vorreiter ins Feld und findet: „In Zeiten von Artensterben und Klimawandel müssen naturnahe Gärten vorgeschrieben werden.“ Freie Fahrt für Igel und Co., damit Lebewesen zwischen Gärten hin- und herwandern können. Den Grünen war ein Flyer zu wenig. Fraktionschefin Jessica Wessels: „Ich möchte mehr als nur Lippenbekenntnisse.“ Ihrem Appell wurde am Ende gefolgt: Die Verwaltung wird für Bebauungspläne 2020 bis 2022 Leitlinien für gestalterische Vorgaben entwickeln, die der Artenvielfalt entsprechen. Grundstückeinfriedigungen sollen künftig die Mindestvorgabe zum Artenschutz erfüllen.