Anlieger-Antrag abgelehnt: Warendorf kein Luftkurort

Baudirektor Peter Pesch stellte in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses erst einmal klar: „Was Bauordnung und Brandschutz angeht, ist hier die Welt in Ordnung.“ Für Imdat Sever, Betreiber des Saray-Restaurants in der Laurentiusstraße, ist die Welt aber keineswegs mehr in Ordnung. Sein Holzkohlegrill erhitzt weiter die Gemüter einiger Anwohner in der Altstadt. Der Streit bedroht mittlerweile seine Existenz.

André Wenning (FWG) brachte es auf den Punkt: „Die Situation geht einem nahe, doch den Konflikt werden wir bauplanungsrechtlich nicht lösen.“ Menschlich, so Wenning, sei das alles sehr schwierig. Dem stimmte auch Bürgermeister Peter Horstmann zu: „Eigentümer, Betreiber und Nachbarn müssen miteinander reden.“ Der Bürgermeister wisse von einem neuen Gesprächsangebot. „Ich hoffe, dass alle aufeinander zugehen werden“, so Horstmann.

Der Streit um den Holzkohlegrill wurde jetzt noch einmal befeuert, nachdem ein Anlieger den Antrag an den Rat gestellte hatte, die Altstadt mit einem Bebauungsplan mit Veränderungssperre zu überziehen. Mit dem Ziel: In der Altstadt sollen nur gewerblich betriebene Holzkohlegrills zulässig sein, wenn sie über eine wirksame Filtertechnik zur wesentlichen Reduzierung von Rauch und Geruch (Abgasreinigungsanlage nach Stand der Technik) verfügen.

Der Antrag wurde abgelehnt. Erstens: „Holzkohlegrills müssen nicht genehmigt werden“, betonte Altstadtkoordinatorin Pascale Kaell vom Bauamt der Stadt. Zweitens: Das Baugesetz lasse eine besondere städtebauliche Rechtfertigung zum Beispiel nur in Kurorten oder schützenswerten Hang- und Tallagen zu oder wenn das Stadtgebiet lufthygienisch belastet sei.

Und drittens: Auch, wenn die Stadt dem Antrag gefolgt wäre, hätte der Saray-Grill Bestandschutz.