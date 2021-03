Die Energiewende jedes Einzelnen ist unser aller Weg in eine bessere Zukunft“, findet Torben Gösch, Fachjournalist der Energiewirtschaft. Eine Erkenntnis, die sich noch nicht herumgesprochen zu haben scheint. Denn wer sehenden Auges in der Welt unterwegs ist, stößt immer wieder auf Beispiele hemmungsloser Energieverschwendung, die oft gar nicht mehr wahrgenommen zu werden scheint. „ Muss ich wirklich im Baumarkt einen Werbefilm über den Einbau einer Badewanne sehen? “ Inge Seelige Mancherorts liefen Fernseher und Radios pausenlos, sogar – und unhöflicherweise – wenn Besuch komme, weiß Inge Seelige. Die Warendorferin, Mitglied der Fairtrade-Steuerungsgruppe, ärgert sich zudem über künstliche Aquarien und Werbe-Monitore in Arztpraxen und Supermärkten. „Muss ich wirklich im Baumarkt einen Werbefilm über den Einbau einer Badewanne sehen?