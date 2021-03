Aus gutem Grund: „Im Mai werden neue Stühle geliefert“, freut sich Austermann im WN-Gespräch, dass hinter dem Ausverkauf der Sitzgelegenheiten eine gute Nachricht steckt. Mit Hilfe der Filmförderungsanstalt sei es ihm gelungen, für den großen Saal eine neue Bestuhlung anzuschaffen. „Die neuen Sessel werden noch bequemer sein“, verspricht Austermann den Besuchern, von denen er hofft, sie schon bald wieder in den beiden Sälen begrüßen zu dürfen. Zudem löse ein schwarzer Samtstoff das Grau der jetzigen Stuhlreihen ab und ergänze sich ganz prima mit dem Grün der Wände und dem roten Teppichboden: „Der Charme des Kinos bleibt auf jeden Fall erhalten!“ Das Platzangebot für die Kinogänger, sowohl in Breite der Sitzfläche als auch in der Beinfreiheit sollen ebenfalls erhalten bleiben.