Die Haushaltsberatungen in der Bezirksausschuss-Sitzung am Mittwoch nehmen die Mitglieder der SPD-Fraktion zum Anlass, zwei Anträge zu stellen. Zum einen beantragt sie die Erneuerung der Wege zum westlichen Zugangstor des Friedhofs in Milte, zum anderen die Erneuerung der Wege zum Kirchplatz in Milte. In einem Brief an den Bürgermeister beklagen sie, dass die bituminös befestigten Wege von der Hesselstraße und vom Hesselbrink zum westlichen Zugangstor des Friedhofs in Milte bereits seit längerer Zeit großflächige Unebenheiten und eine Reihe von auch mehrere Zentimeter tiefen Löchern aufweisen. Schadstellen seien schon öfter geflickt worden.

Das Gesamtbild und nicht zuletzt Sicherheitsgründe machten aber eine Erneuerung beider Wege noch in diesem Jahr erforderlich. Sofern die für den Allgemeinen Unterhaltungsaufwand vorgesehenen Haushaltsmittel von 2 333 800 Euro / 423 000 Euro nicht ausreichten, beantragt die Fraktion eine „auskömmliche Erhöhung“.

Auch die bituminös befestigten Wege von der Dorfstraße zum Kirchplatz seien seit längerer Zeit schadhaft, heißt es in dem Brief an den Bürgermeister. Zur Verkehrssicherung seien kurzfristige Ausbesserungen notwendig. Das Erscheinungsbild dieser Verkehrswege sei aber auch der Bedeutung im Ortskern von Milte nicht angemessen und halte, so die Meinung der SPD-Fraktionsmitglieder aus Einen-Müssingen und Milte, nach einem Vergleich mit allen anderen solchen Zuwegungen in der Kernstadt und den Ortsteilen von Warendorf nicht stand. „Wir halten es deshalb für begründet, die öffentlichen Verkehrsflächen am Kirchplatz in Milte zu erneuern. Dies sollte im Zuge einer (oder einer mehrteiligen) Dorferneuerungsmaßnahme mit Landeszuwendung(en) aus dem NRW-Förderprogramm ,Dorferneuerung 2021‘ oder folgende geschehen“, finden die Sozialdemokraten und bitten, „die Möglichkeiten dafür im Rahmen der Haushaltsberatung aufzuzeigen und um Information, ob der für die Teilposition 13 dieses Produktes eingeplante Allgemeine Planungsaufwand von 50 000 Euro (oder ein anderer eingeplanter Aufwand) für erste Planungen genutzt werden kann und ausreicht.“ Andernfalls werde eine „auskömmliche Erhöhung“ beantragt.