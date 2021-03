Die Corona-Pandemie dauert weiter an. Auch wenn Öffnungsschritte beschlossen wurden, scheint sich die Lage nicht nennenswert zu entspannen. Die Aktion #warendorfsagtdanke bekommt daher neuen Fahrtwind: während bei der ersten Aktion Kinogutscheine des Scala Filmtheater für Pflegepersonal gespendet werden konnte, sollen nun Rettungskräfte Nutznießer sein. Unter dem Motto „Wir halten euch den Rücken frei“ sollen die Feuerwehrleute aller Warendorfer Löschzüge (eins bis sieben), Sanitäter sowie jegliche Alltagshelden einen Gutschein für eine Rücken-Anamnese erhalten. Die Initiatoren Andreas Graunke und Tim Schlautmann vom Forum Regional Digital holten sich dafür Klaus Fot vom Iron Bear Gym & Wellness Center Warendorf mit ins Boot. Das Fitnessstudio ist für einen Schwerpunkt im Bereich Rücken und Verletzungen bekannt und konnte mit vielen Fachtrainern punkten. #warendorfsagtdanke ermöglicht damit wieder eine Win-Win-Situation. „Die Fitnessbranche ist durch die Pandemie sehr gebeutelt. Gleichzeitig erhalten die Menschen, die täglich für uns im Einsatz sind ein Dankeschön“, erklärt Andreas Graunke. „Jeder gekaufte Gutschein wird wie bei der Kinoaktion gesammelt und im Nachgang an die Rettungskräfte verschenkt.“

Durch die Corona-Pandemie hat Fot fortwährend mit Mitgliederschwund zu kämpfen, auch die Überbrückungshilfen kommen nicht rechtzeitig an. Dennoch ist es ihm wichtig, dass mit den Gutscheinen in keinster Form eine Mitgliedschaft verbunden ist. „Mit dem Gutschein bekommt die Rettungskraft einen kompletten Check-Up des Rückens. Dann erstellen wir einen darauf abgestimmten Trainingsplan. Der kann auf Kursen basieren oder fürs Gym oder Homeworkout sein“, betont der Inhaber des Iron Bear. Für ihn stand außer Frage bei der Aktion mitzumachen, da er durch seine Mitglieder die Leiden der Rettungskräfte kennt. „Im Job stehen sie unter Zeitdruck und setzen den Körper daher oft falsch ein“, erklärt Fot und hofft, dass er mit der Aktion einigen Rettungskräften das Rückenleiden nehmen kann.

Denn um allen, die „uns den Rücken frei halten“ eine Anamnese zu ermöglichen, müssen einige Gutscheine zusammen kommen. „Wir haben alleine bei allen Löschzügen des Stadtverbandes über 300 aktive Feuerwehrleute dazu kommt noch die Kinder- und Jugendfeuerwehr“, erklärte der Leiter der Feuerwehr Christof Amsbeck im Beisein von Bürgermeister Peter Horstmann anlässlich von Ehrungen und eines Fototermins am Gerätehaus der Feuerwehr Am Holzbach.

Umso mehr freut sich Andreas Graunke, dass sich neben seiner eigenen Firma Netcoo bereits mehrere andere angeschlossen haben: Roxxstars, Autoservice24, CSM Mein Systemhaus, Liebing Garten und Landschaftsbau, WoWi Energiemanagement und my Regional Digital nehmen bereits an der Aktion teil. Derzeit ist der Verkauf bis Ende April geplant. Hierzu kann der Webshop des Iron Bear genutzt werden. Auch der Kauf vor Ort im Shop zwischen neun und 19 Uhr ist möglich. „#warendorfsagtdanke ist eine Mitmachaktion. Wir freuen uns über jeden Warendorfer Bürger und jede Bürgerin und über jedes Unternehmen, dass sich an der Aktion beteiligen möchte. Halten wir zusammen unseren Alltagshelden den Rücken frei“, erklärt Andreas Graunke abschließend.