Josef Everwin hat sich ein Leben lang für die Förderung und Stärkung des bäuerlichen Berufsstandes eingesetzt. In den 40 Jahren seines beruflichen Wirkens war er als Pädagoge, Mentor und Gestalter für rund 80 000 Menschen in einer Fülle von Seminaren und anderen Veranstaltungen tätig. Neben der Unterstützung in beruflichen und betrieblichen Fragen kümmerte er sich um Themen im Bereich der Familienberatung, der Förderung der ländlichen Entwicklung und um allgemeine Fragen aus Politik und Gesellschaft. Vor kurzer Zeit hat er sein Berufsleben bei der Landvolkshochschule Freckenhorst beendet. In einem persönlichen Rückblick zeigt sich Josef Everwin zufrieden: „Ich hatte einen sehr interessanten, spannenden und abwechslungsreichen Beruf. Mein Wahlspruch war: Man muss Menschen mögen.“ Erfülltes Berufsleben Seine Ausbildungszeit beschreibt Josef Everwin als extrem prägend. Sie begann im elterlichen Betrieb. Danach wechselte er zu einem holländischen Zucht- und Milchviehbetrieb. Drei Monate verbrachte er im Bereich Tierexport in Südafrika. Dort erhielt Josef Everwin sogar das Angebot, eine Farm aufzubauen – er lehnte jedoch ab und kehrte in die Heimat zurück.