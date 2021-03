Weltpremiere am Montagnachmittag auf dem Früchtehof Ahlbrand in Neuwarendorf. Der weltweit erste Spargelernte-Roboter, Sparter S121, kommt zum Einsatz. Das neun Meter lange und 2,55 Meter breite landwirtschaftliche Raupenfahrzeug fährt selbstständig. Erfinder ist das Unternehmen Cerescon aus den Niederlanden in der Nähe von Eindhoven. General-Managerin Therese van Vinken und ihr Ingenieurteam waren am Montag vor Ort, um ihr „Baby“ für die kommende Erntesaison zu programmieren und die Endabnahme persönlich vorzunehmen. Erfunden hat die Maschine Ad Vermeer, der Mann von Therese van Vinken. Bis zur Jungfernfahrt hätten sie viele Rückschläge in Kauf nehmen müssen, gesteht sie.