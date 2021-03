Bürger sammeln Müll ein

Am 7. März 2020 trafen sich schätzungsweise 120 Hoetmarer zur großen Dorfsäuberungsaktion. Das Corona-Virus war noch primär ein Thema aus den Nachrichten und wohl niemand ahnte, dass die Dorfgemeinschaft für lange Zeit nicht mehr in solch großer Runde zusammenkommen würde. Zwölf Monate später hat die Pandemie unser gesamtes gesellschaftliches Leben auf den Kopf gestellt. Das am Samstag gleichwohl die 22. Dorfsäuberungsaktion stattfinden konnte, zeigte zum einen, dass es Hoffnung auf ein Ende der Pandemie gibt, zum anderen, dass die Hoetmarer auch in der Krise zusammenstehen und sich für ihr Dorf einsetzen.

„Wir sind froh, von der Stadt Warendorf grünes Licht für die Dorfsäuberungsaktion bekommen zu haben und wollen mit ihr das Bewusstsein für unsere Umwelt schärfen“, sagte Ansgar Drees als Vorsitzender des Heimatvereins. Im gesamten Dorf sei der Wille zu spüren, dabei mitzuwirken, die Wirtschaftswege, Plätze und Gräben von Müll zu befreien, der in der Umwelt nichts zu suchen habe: „Wir setzen uns für unser zu Hause, für unser Heimatdorf und für unsere Umwelt ein.“

Um Gruppenbildungen und das Risiko etwaiger Neuinfektionen zu minimieren, wurden die Aufteilung der Sammlungsstrecken und die Ausgabe der Mülltüten, Greifzangen und Warnwesten an der ehemaligen Stellmacherei von 13 bis 14 Uhr entzerrt. Zudem wurden alle Teilnehmer zur Rückverfolgbarkeit in Listen eingetragen und Müllsammelteams höchstens aus zwei Haushalten mit maximal fünf Personen gebildet. Auch auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wurde geachtet.

Wie Ansgar Drees verriet, nahmen insgesamt 65 Personen an der 22. Dorfsäuberungsaktion teil, die sich auch von zeitweise heftigen Regenschauern nicht abhalten ließen: Es war sehr schön zu sehen, dass sich auch viele Kinder an der Aktion beteiligt haben.“ Wie in den Vorjahren habe man sämtliche Strecken absuchen können, weil einige Mitwirkende mehrere Strecken übernommen hätten. Um die fachgerechte Entsorgung des gesammelten Mülls – darunter vor allem Flaschen, Zigarettenpackungen und To-Go-Verpackungen von namhaften Imbissketten – kümmere sich in den nächsten Tagen die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf.

Ein besonderes Dankeschön sprach Drees der Stadt Warendorf aus, die nicht nur einen Container zur Verfügung gestellt, sondern den Heimatverein im Vorfeld der Aktion bereitwillig bei der Planung der Aktion unterstützt und die geltende Corona-Schutzverordnung in für Laien verständliches Deutsch übersetzt habe: „Mit dem Ablauf der Dorfsäuberungsaktion sind wir sehr zufrieden. Wir hoffen im nächsten Jahr natürlich auf eine Rückkehr zum bekannten Ablauf, der es uns auch erlaubt, nach getaner Arbeit gesellig zusammen zu kommen.“