Wer weg will, muss schnell sein

Mit einer Inzidenz von unter 25 steht die Insel deutlich besser da, als viele deutsche Bundesländer. „Der große Run auf Mallorca-Reisen ist bisher noch nicht zu verzeichnen“, bestätigt Axel Goeke vom gleichnamigen Reisebüro. Dies führt er aber auch auf das Wetter zurück. „Mallorca ist im März/April nicht das Top-Reiseziel.“ Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei Tui Travelstar Reisecenter Dr. Krimphove ab. „Die Anfragen sind eher mäßig“, gesteht Inhaberin Simona Schlamann . Sie übernahm kurz vorm ersten Lockdown, Anfang 2020, von ihrer Chefin das gut laufende Reisebüro. Bis zum Lockdown verhielt sich das Buchungsverhalten auf einem normalen Niveau, sehr zur Freude der 29-Jährigen. Danach fiel die Auftragskurve in den Keller. „Unsere Branche befindet sich quasi seit einem Jahr in einem permanenten Lockdown.“ Gerade im ersten Lockdown musste dennoch in voller Besetzung gearbeitet werden. „Die komplette Rückabwicklung aller Reisen war sehr zeitintensiv“, betont Schlamann und bezeichnet es als „die furchtbarsten Wochen“ in ihrem Arbeitsleben.

Insgesamt seien rund 1000 unterschiedliche Reisen abgesagt worden, wodurch bei ihr rund 3000 Urlauber nicht fliegen konnten. Bei Stornierung der Reise durch den Veranstalter bekam der Kunde die gesamte Summe ersetzt – zum großen Nachteil der Reisebüros. „Wir bekommen das Geld erst nach Antritt der Reise. Unsere Arbeit haben wir aber im Voraus geleistet“, erklärt die Inhaberin des Reisecenters Dr. Krimphove die Problematik. Aus diesem Grund bedachte die Regierung die Branche in den Überbrückungshilfen besonders, jedoch nicht ausreichend, wie Schlamann findet. „Kostendeckend war das für uns bis jetzt nicht!“ Der fiktive Unternehmerlohn der derzeit inbegriffen ist, sei einfach nicht ausreichend. „Um den Lebensunterhalt damit zu bestreiten, reicht es vorne und hinten nicht aus“, meint Schlamann und ist froh, dass ihr Mann in einem Angestelltenverhältnis arbeitet. Insgesamt fühle sie sich als „Rammbock der Branche“, da die genervten Urlauber entsprechend in den Reisebüros anklopfen.

Positiv merkt die gelernte Tourismuskauffrau jedoch an, dass das Buchungsverhalten seit rund drei Wochen etwas angezogen hat. „Vergleichbar ist das aber nicht. Sonst buchen wir quasi rund um die Uhr Reisen.“ Derzeit seien die Kosten für eine Reise noch überschaubar und es bewegt sich im gleichen Rahmen wie vor Corona. Sofern wieder eine komplette Reisefreiheit gilt, geht Schlamann aber von explodierenden Kosten aus.

Reisen nach Spanien hält Schlamann aufgrund der ausgereiften Hygienekonzepte für nicht bedenklich. „Ich war selber letzten Sommer in Fuerteventura. Die Konzepte sind deutlich ausgereifter als bei uns. Ich persönlich denke, dass es eine größere Gefahr für Spanien ist, die Urlauber aus Ländern mit einer hohen Inzidenz zu beherbergen.“

Außerdem müssten sich Reisende darauf einstellen, dass der Urlaub ganz anders verläuft als vor Corona. „Weiterhin ist für Mallorca noch ein maximal 72 Stunden alter negativer PCR-Test erforderlich. Vor dem Flug müssen Urlauber außerdem ein Online-Formular auf dem „Spain Travel Health“-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen“, beschreibt Axel Goeke den bürokratischen Akt vor Reiseantritt. Diese Unterlagen werden zudem am Flughafen überprüft: Ohne darf man nicht ins Flugzeug. Während des Fluges besteht generell Maskenpflicht. Ausnahmen bestehen beim Essen und Trinken. Vor Ort dürfen Restaurants, Cafés und Kneipen Gäste nur mit eingeschränkter Kapazität bewirten. Um spätestens 17 Uhr müssen Lokale schließen. Von 22 bis sechs Uhr gilt zudem eine nächtliche Ausgangssperre. „In der Hotelanlage kann man sich im Regelfall aber noch bewegen“, merkt Simona Schlamann dazu an. Eine wirkliche Entspannung für die Branche kann es ihrer Meinung nach erst geben, wenn die Impfungen flächendeckend durchgeführt wurden. Ihre Hoffnung, auf ein normales Reiseverhalten für den Herbst hat sie bereits über Bord geworfen. Die Kataloge der Veranstalter fallen entsprechend dünn aus. Beratung und Buchung sei derzeit schwer. „Immer neue Regelungen erschweren die Arbeit. Wir müssen jeden Vorgang mehrfach anfassen, um die Kunden über jegliche Änderungen in Kenntnis zu setzen“, beschreibt Schlamann die derzeitige Arbeit. Für sie ist es eine Erleichterung, dass einige Gebiete ohne anschließende Quarantäne wieder zu bereisen sind. „Wir machen das Geld durch Auslandsreisen“, gesteht die 29-Jährige. Gleichzeitig versteht sie aber auch den Unmut der deutschen Hotellerie- und Tourismusbranche, die weiterhin auf eine Öffnung warten müssen.

Aber auch die Reisebüroinhaberin schaut auf schwere Wochen zurück, in denen sie oft ans Aufgeben dachte. „Wir sind ein seit Jahren etabliertes Reisebüro. Ohne unsere ganzen Stammkunden könnte ich das gar nicht stemmen“, gesteht Schlamann und hofft, ihrer Kundschaft bald wieder ein größeres Portfolio an Reisen anbieten zu können.