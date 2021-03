Festschrift ohne Jubiläumsfeier

Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Bürgermeisters Peter Horstmann war es, ein Grußwort zu schreiben. Für eine Festschrift, die der Lions Club (LC) Warendorf anlässlich seines 50. Geburtstages, der 2020 hätte gefeiert werden sollen, herausgegeben hat.

Eigentlich, berichtete Dr. Reinhold Schoppmann , der gemeinsam mit Club-Sekretär Harald Lehmkühler ein Jahr intensiv an dem – inklusive Umschlagklappen – 66 Seiten starken, reich bebilderten Heft gearbeitet, Akten gewälzt und Archive gesichtet hatte, hätten die ersten Exemplare der Festschrift während eines offiziellen Empfangs im Rathaus verteilt werden sollen. Doch die Corona-Pandemie machte diese Pläne zunichte. Die Jubiläumsfeierlichkeiten mussten verschoben werden und sollen nun voraussichtlich am 30. Oktober stattfinden.

Gleichwohl überreichten Lions Club-Präsident Dr. Jan-Hendrik Krömer, Dr. Reinhold Schoppmann und Harald Lehmkühler dem Bürgermeister am Mittwochmittag im Historischen Ratssaal das erste Exemplar der Festschrift, die zum Lesen, Schauen, Schmunzeln, Rechnen, Denken, Staunen und Erinnern einlädt. Horstmann war sich der besonderen Ehre bewusst, nun zum exklusiven Kreis derer zu gehören, die eines der Hefte erhalten. Denn die in einer 100er-Auflage erschienene Festschrift wird nicht verkauft, sondern an die Mitglieder verteilt. Einige Exemplare sollen die Freunde des französischen Partner-Clubs bei der nächsten Begegnung erhalten, andere will der Club als Willkommensgruß für neue Mitglieder bereithalten.

Seit seiner Gründung am 12. August 1968 und der Charta, der Aufnahme des LC Warendorf in Lions International“ am 23. Oktober 1970, haben sich die Mitglieder dem Motto „We serve“ – Wir dienen – verschrieben. Und so dienen die Aktivitäten des Clubs vor allem der gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft, der unbürokratischen und tatkräftigen Hilfe und Unterstützung für Menschen in Not- und Bedürftigkeitssituationen.

Ein echtes Herzensanliegen ist den Clubmitgliedern dabei, wie auch ein Blick in die Festschrift zeigt, die Förderung des Therapeutischen Reitens. „Das ist das Markenzeichen unseres Clubs“, betont Dr. Reinhold Schoppmann. Aber auch darüber hinaus fördere der LC mit Projekten wie „Klasse 2000“ und „LionsQuest – Erwachsen werden“ Kinder und Jugendliche. Zudem, so Schoppmann, sei der Lions Club Warendorf in den zurückliegenden Jahrzehnten auch im Ausland aktiv gewesen, habe beispielsweise den aus Milte stammenden Franziskanerbischof Heinrich Große-Lohmann und dessen Hilfsprojekt in Nordostbrasilien unterstützt.

Intensive Kontakte pflegt der Club mit dem Lions Club Crépy-en-Valois in Frankreich. Jedes Jahr zu Pfingsten wird bei einem Treffen in Warendorf oder Crépy-en-Valois auf die „Jumelage“ angestoßen. Das Schlusswort in der Festschrift obliegt einem Vertreter der älteren Generation, nämlich Klaus Gruhn, und einem Vertreter der jüngeren Generation, Peter Degen. Unter der Fragestellung „Neues wagen?“ werfen beide in unsicheren Zeiten einen Blick in die Zukunft.