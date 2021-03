Lidl darf an der Ecke Blumenstraße/Südstraße auf einem rund 8300 Quadratmeter freien Grundstück der Firma Teutemacher einen Lebensmittelmarkt mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche planen. Der dortige städtische Bebauungsplan ist unwirksam. Das entschied am Donnerstag die Zweite Kammer des Verwaltungsgerichts Münster. Lidl hatte gegen die Stadt Warendorf geklagt und Recht bekommen. Die Stadt Warendorf trägt die Kosten des Verfahrens. Die Urteilsbegründung: der Bebauungsplan 2.05 „Innerstädtische Hauptverkehrsstraße“ weist gravierende formale Fehler auf und ist deshalb unwirksam. Zweitens vertrat das Gericht – auch nach einer Ortsbesichtigung – die Auffassung, dass sich das Bauvorhanden in die Umgebungsbebauung mit Gewerbe (Toom und Marktkauf) und Wohnen (Niedinkstraße/Seewiese) einfüge.