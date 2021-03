Freckenhorst -

Viele nannten ihn „Aldi-Parkplatz“, der Ausdruck „Neue Mitte“ war verpönt. Nun soll der zentrale Platz an der Industriestraße, an dem Drogeriemarkt und Discounter liegen, endlich einen Namen bekommen, der an die Geschichte der Weberstadt Freckenhorst erinnern soll: Weberplatz.