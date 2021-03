Schwachpunkte auf dem Schirm

Bürgermeister zu sein, eröffnet manchmal Einblicke in sonst eher Verborgenes: „Obwohl ich Freckenhorster bin, war ich noch nie in diesen Räumen“, stellte Peter Horstmann am Freitag in der Fahrzeughalle des Freckenhorster Löschzugs fest. Die Weite des Raumes, der normalerweise die großen Einsatzfahrzeuge beherbergt, wurde genutzt, um Jubilare des Löschzugs für langjährige Mitgliedschaft zu ehren und verdiente Kameraden zu befördern.

Dies erfolgte, wie in allen Löschzügen in diesem Jahr, nicht während einer Versammlung, sondern in einer kleinen Feierstunde, an der neben den betreffenden Kameraden, die Löschzugführung, die Leiter der Feuerwehr Warendorf, Bürgermeister Peter Horstmann und Ordnungsamtsleiter Holger Niemeyer teilnahmen.

Horstmann dankte den Mitgliedern der Feuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz, besonders auch in den letzten Monaten: „Danke, dass Sie es geschafft haben, die Zusammenarbeit untereinander auch in Zeiten der Pandemie zu bewahren.“ Er betonte, dass die Stadt in Absprache mit der Wehrführung auch in diesem Jahr in die Ausrüstung der Feuerwehr investiere, etwa bei der Anschaffung neuer Brandschutzkleidung. „Für das Gerätehaus in Freckenhorst beginnen wir gerade mit den Planungen für einen Neubau.“ Den Altbau mit all seinen Schwachpunkten ließ sich der Erste Bürger der Stadt im Anschluss an die Feierstunde auch direkt zeigen.

Wehrführer Christof Amsbeck dankte den Kameraden, dass sie trotz der derzeitigen Einschränkungen und Herausforderungen für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Wenn die Versammlungen der Feuerwehren in diesem Jahr schon ausfielen, sei es der Wehrführung jedoch wichtig, die Ehrungen und Beförderungen in einem würdigen Rahmen vorzunehmen.

Für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt Alfons Huerkamp die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW in Gold. Seit 35 Jahren hält Rainer Bisping der Feuerwehr die Treue. Jonas Beerenbrink und Yannick Pumpe erhielten die Auszeichnung in Bronze für zehnjährige Mitgliedschaft. Befördert wurden Daniel Dietrich zum Feuerwehrmann und (in Abwesenheit) Louis Bijlsma zum Oberfeuerwehrmann.