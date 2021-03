50 Jahre im Dienst der Feuerwehr

Hoetmar -

Die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen erhielt Josef Recker für 50-jährige Treue zur Wehr. In dieser Zeit eilte Recker nicht nur Menschen in Not zur Hilfe, sondern übernahm von 1996 bis 2012 als Leiter der Feuerwehr Warendorf auch besondere Verantwortung für eine funktionierende Gefahrenabwehr vor Ort. Im Anschluss war er Mitinitiator der Hoetmarer Kinderfeuerwehr.