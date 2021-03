Die Ratsfraktion Bündnis 90 /Die Grünen fordern eine Barrierefreiheit im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) der Stadt. Dass niemand wegen einer Behinderung benachteiligt werden darf, gilt auch für Bus und Bahn. Deshalb will die Ratsfraktion der Grünen schon seit dem vergangenen Jahr von der Verwaltung wissen, wie es im Stadtgebiet mit den Haltestellen aussieht. Denn: „Nicht nur Menschen mit Handicap, sondern auch ältere Fahrgäste und Kinder sollen ohne Barrieren ein- und aussteigen können. Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sieht vor, dass der öffentliche Personennahverkehr zum 1. Januar 2022 barrierefrei ist“, heißt es in einem Antrag an Bürgermeister Peter Horstmann .

Vor diesem Hintergrund bittet die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen um die Beantwortung folgender Fragen: Wie viele Haltestellen des ÖPNV gibt es auf dem Stadtgebiet (Stand Dezember 2020)? Wer ist für die ordnungsgemäße Sicherung und Unterhaltung der Haltestellen zuständig sowie für die Erfüllung des PBefG und Kostenträger? Wie viele der Haltestellen sind inzwischen barrierefrei (Stand Dezember 2020)? Bei wie vielen ist die Herstellung Barrierefreiheit absehbar oder geplant? Welche Bemühungen unternimmt die Stadt Warendorf, um die Herstellung der Barrierefreiheit bis zum Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist sicherzustellen?

Die Grünen wollen, dass ein von der Verwaltung ermittelter Investitionsbedarf für die Barrierefreiheit in den Haushalt eingestellt wird. Beteiligungen oder Förderungen von Bund und Land sollen damit aber nicht ausgeschlossen werden. Grünen-Fraktionschefin Jessica Wessels: „Bis zum Jahresende müssen alle Barrieren bei der Personenbeförderung verschwinden. Das verlangt das entsprechende Bundesgesetz von 2013.“